ONU alerta que terremoto en Colombia golpeó a la población más vulnerable: "Esta catástrofe llegó a la zona menos preparada"

El terremoto de magnitud 7,4 el cual golpeó a Colombia el pasado lunes, afectó principalmente a comunidades que ya luchaban con condiciones de pobreza y una corta capacidad para poder responder a una emergencia de esta magnitud, advirtió Naciones Unidas.

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Nils Grede, director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Colombia, indicó que el epicentro rural del terremoto está en una zona especialmente vulnerable del departamento del Chocó, una de las zonas con más dificultades socioeconómicas del país.

“Esta catástrofe ha llegado a la población que estaba menos preparada y que tenía menos recursos y resiliencia para enfrentar una crisis de esta magnitud”, afirmó Grede en declaraciones recogidas por EFE.

El funcionario también detalló que las características geográficas del Chocó son un desafío que se junta para las organizaciones que tratan de ayudar a las comunidades damnificadas. Una gran parte de la población vive en zonas recónditas y se comunica por medio de ríos y canales más que todo, situación que provoca que el desplazamiento de personal y el traslado de suministros sea más complicado.

La situación tiene mayor importancia a la vez que Colombia enfrenta una emergencia que ha dejó cientos de fallecidos, miles de heridos y cientos de personas desaparecidas. El último balance divulgado por las autoridades elevó la cifra de muertos a 281, mientras que los heridos superan los 3.900.

Otras zonas del occidente y centro del país resultaron de igual forma afectadas de manera notoria. Cali, Pereira y municipios de departamentos como Valle del Cauca y Risaralda poseen parte de los daños que llegaron por el terremoto.

Para Naciones Unidas, la respuesta no se puede limitar a las labores de rescate. Las comunidades que han sido afectadas van a requerir asistencia humanitaria para acceder a alimentos, agua potable, atención médica y refugio al tiempo que se estudia el impacto al completo del desastre.

La ONU había anunciado previamente la movilización de recursos y personal para respaldar la respuesta colombiana. Su sistema humanitario sigue teniendo equipos trabajando con las autoridades nacionales y organizaciones locales para conocer de mejor forma las necesidades urgentes.