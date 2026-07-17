Iván Cepeda anuncia que no asistirá al acto de posesión de Abelardo De La Espriella y asegura que el 7 de agosto desarrollará "acciones pacíficas"

El senador colombiano Iván Cepeda reiteró este viernes que no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente prevista para el próximo 7 de agosto.

“Anuncio que no asistiré al acto de posesión de Abelardo De La Espriella, sea donde sea, y que, oportunamente, le anunciaré a la opinión pública qué tipo de acciones pacíficas desarrollaré el día 7 de agosto”, aseguró el senador del Pacto Histórico.

Cepeda afirmó que seguirá liderando una oposición “firme, democrática y pacífica”, pero al mismo tiempo contundente y determinada. Señaló que recurrirá a distintos mecanismos, entre ellos los debates en el Congreso, el control político, las acciones legales, la participación ciudadana y la desobediencia civil.

Además, reiteró su respaldo a la desobediencia civil como una de las herramientas de oposición. En su intervención, confirmó que asumirá su curul en el Senado y que ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto de la Oposición una vez De la Espriella llegue a la Presidencia.

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“Reafirmo mi derecho a posesionarme como senador de la República, a hacer uso del Estatuto de Oposición y declarar la desobediencia civil al señor Abelardo de la Espriella y las decisiones que tome una vez se posesione el 7 de agosto”, señaló.

Iván Cepeda, quien obtuvo el 48,7% de los votos en las elecciones, aceptó los resultados que dieron la victoria a su rival Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 49,6% de los sufragios en segunda vuelta.

“El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido (...) como candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, y como lo anuncié oportunamente, en este estado del escrutinio he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, sostuvo Cepeda.