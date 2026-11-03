NTN24
Martes, 03 de noviembre de 2026
Martes, 03 de noviembre de 2026
ATP

"La gente cree que soy demasiado viejo, pero de alguna manera me las arreglo": Novak Djokovic tras convertirse en el tenista más longevo en ganar un partido en importante torneo

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP) (1)
El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP) (1)
El serbio Novak Djokovic, 11 del mundo, sufrió para derrotar este martes al monegasco Valentin Vacherot en la primera ronda del Masters 1000 de París.

El tenista serbio Novak Djokovic tuvo un emotivo pronunciamiento tras convertirse, este martes, en el tenista más longevo en ganar un partido en el Masters 1.000 de París.

"Para ser un tipo viejo, nada mal, ¿eh? La gente cree que soy demasiado viejo y demasiado lento, pero de alguna manera me las arreglo para encontrar la forma de ganar este tipo de partidos", afirmó en entrevista tras el partido.

El serbio, además, dijo: "Sigo acá, me mantengo firme y dando todo lo que puedo, tratando de encontrar siempre mi mejor nivel cuando más importa".

o

El serbio Novak Djokovic, 11 del mundo, sufrió para derrotar este martes al monegasco Valentin Vacherot (27 del planeta) en la primera ronda del Masters 1000 de París.

El antiguo número uno del mundo se impuso 6-7 (5/7), 7-5, 6-1 tras más de dos horas y media de partido, y aún puede soñar con estar en el Masters de fin de temporada en Turín.

El siete veces ganador del torneo parisino deberá, como mínimo, meterse en semifinales para aspirar a figurar entre los ocho mejores de la temporada en la cita en Italia, del 15 al 22 de noviembre.

Este martes tuvo que esforzarse para remontar ante el monegasco, que lo había derrotado en su primer enfrentamiento, en semifinales de Shanghái en 2025.

Con un set y un break en contra, Djokovic lo tuvo complicado ante un Vacherot que venía de ganar su segundo título el domingo en el ATP 500 de Basilea.

En la próxima ronda, el gigante serbio, de 39 años, se enfrentará al australiano Rinky Hijikata, procedente de las previas.

Entre los representantes latinoamericanos, el día deparó luces y sombras.

Tomás Martín Etcheverry (31º) eliminó al ruso Andrey Rublev (22º) por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y se clasificó por tercera vez en su carrera a la segunda ronda del torneo parisino sobre superficie dura, donde se enfrentará con el australiano Alex de Miñaur.

o

Su compatriota Francisco Cerúndolo (20º), la raqueta latinoamericana mejor ubicada en el escalafón de la ATP, tuvo que abandonar por lesión ante el francés Arthur Rinderknech (68º) después de haber ganado el primer set y perdido el segundo.

También se despidió en su entrada en liza el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (56º), llegado al cuadro principal como "lucky loser", y que no pudo ante el estadounidense Learner Tien (19º): 6-3, 5-7, 7-5.

 

Temas relacionados:

ATP

Novak Djokovic

Tenis

Tenista

Torneo

Francia

París

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“LO INICIÓ HUGO CHÁVEZ”: Zair Mundaray analiza la presencia del ELN en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Ahora sí quieren negociar: pandillas de Haití piden mediación a La ONU tras operativos de Bukele

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

¿Qué impacto tendrían las elecciones de EEUU en su agenda política hacia América Latina?

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Donald Trump se refirió, una vez más, a Venezuela: “Ganamos la guerra en Venezuela en solo un día”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Silvana Guerrero | Foto: AFP
Silvana Guerrero

¿Qué se sabe del paradero de alias Silvana Guerrero tras rumores sobre el bombardeo en Venezuela?

Nayib Bukele - Foto AFP/ Despliegue El Salvador - Foto X: @nayibbukele
Nayib Bukele

Ofensiva Bukele: así fue la primera e impactante operación de El Salvador contra pandillas de Haití

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Presión sobre régimen de Cuba

"No va a durar mucho más, es un país fracasado": la advertencia de Trump sobre el régimen de Cuba

Integrantes del ELN-Foto: EFE
ELN en Venezuela

"El tiempo nos está dando la razón": Tarazona tras el ataque del ejército venezolano contra el ELN

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Cinismo: Delcy Rodríguez monta show navideño mientras los venezolanos sufren apagones

Más de Deportes

Ver más
Novak Djokovic de Serbia-Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic muerde el polvo en el ATP de Shanghái: "Obviamente no estaba jugando ni de cerca como en Pekín"

Tarjeta amarilla, fútbol - Foto de referencia: Pexels
Futbolistas

"Si se le descarga el dispositivo, ¿no hay tarjeta?": polémica por incursión en el fútbol de tarjetas amarillas y rojas en formato digital

Luis Díaz, futbolista colombiano en el Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Estos serían los partidos que se perdería Luis Díaz tras su lesión con el Bayern Múnich

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Navidad

Al estilo del dictador Maduro: Rodríguez inauguró la Navidad mientras Venezuela enfrenta la crisis

Abelardo de la Espriella
Colombia

"¡Ad astra!": así fue el saludo de pilotos desde el cielo y en impresionantes aviones Kfir a Abelardo de la Espriella

María Corina Machado se trasladó de Barquisimeto a Caracas tras su regreso a Venezuela.
Regreso María Corina Machado

Histórico regreso de María Corina Machado a Venezuela trae esperanza a millones de ciudadanos: así la abrazó su gente de Barquisimeto a Caracas

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo, Fátima Báñez-Foto EFE
España

Fátima Báñez, quien fue ministra de Trabajo durante el gobierno de Mariano Rajoy, murió en el trágico accidente de trenes en España

Mojtabá Jamenei - Foto: AFP
Régimen de Irán

El máximo líder del régimen de Irán lanza amenaza a EE. UU. e Israel: ante cualquier ataque responderá "sin restricciones geográficas”

Actores de la serie estadounidense _Glee_-Foto EFE
Disney Plus

La mítica serie ‘Glee’ regresa a Disney+ y Hulu once años después de su último capítulo

Novak Djokovic de Serbia-Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic muerde el polvo en el ATP de Shanghái: "Obviamente no estaba jugando ni de cerca como en Pekín"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023