"La gente cree que soy demasiado viejo, pero de alguna manera me las arreglo": Novak Djokovic tras convertirse en el tenista más longevo en ganar un partido en importante torneo

El tenista serbio Novak Djokovic tuvo un emotivo pronunciamiento tras convertirse, este martes, en el tenista más longevo en ganar un partido en el Masters 1.000 de París.

"Para ser un tipo viejo, nada mal, ¿eh? La gente cree que soy demasiado viejo y demasiado lento, pero de alguna manera me las arreglo para encontrar la forma de ganar este tipo de partidos", afirmó en entrevista tras el partido.

El serbio, además, dijo: "Sigo acá, me mantengo firme y dando todo lo que puedo, tratando de encontrar siempre mi mejor nivel cuando más importa".

El serbio Novak Djokovic, 11 del mundo, sufrió para derrotar este martes al monegasco Valentin Vacherot (27 del planeta) en la primera ronda del Masters 1000 de París.

El antiguo número uno del mundo se impuso 6-7 (5/7), 7-5, 6-1 tras más de dos horas y media de partido, y aún puede soñar con estar en el Masters de fin de temporada en Turín.

El siete veces ganador del torneo parisino deberá, como mínimo, meterse en semifinales para aspirar a figurar entre los ocho mejores de la temporada en la cita en Italia, del 15 al 22 de noviembre.

Este martes tuvo que esforzarse para remontar ante el monegasco, que lo había derrotado en su primer enfrentamiento, en semifinales de Shanghái en 2025.

Con un set y un break en contra, Djokovic lo tuvo complicado ante un Vacherot que venía de ganar su segundo título el domingo en el ATP 500 de Basilea.

En la próxima ronda, el gigante serbio, de 39 años, se enfrentará al australiano Rinky Hijikata, procedente de las previas.

Entre los representantes latinoamericanos, el día deparó luces y sombras.

Tomás Martín Etcheverry (31º) eliminó al ruso Andrey Rublev (22º) por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y se clasificó por tercera vez en su carrera a la segunda ronda del torneo parisino sobre superficie dura, donde se enfrentará con el australiano Alex de Miñaur.

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Su compatriota Francisco Cerúndolo (20º), la raqueta latinoamericana mejor ubicada en el escalafón de la ATP, tuvo que abandonar por lesión ante el francés Arthur Rinderknech (68º) después de haber ganado el primer set y perdido el segundo.

También se despidió en su entrada en liza el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (56º), llegado al cuadro principal como "lucky loser", y que no pudo ante el estadounidense Learner Tien (19º): 6-3, 5-7, 7-5.