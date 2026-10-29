NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Narcotráfico

Golpe al narcotráfico en Cundinamarca: se movilizaban en un carro con placa falsa y la Policía incautó más de dos toneladas de marihuana

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Golpe al narcotráfico en Tenjo - Departamento de Policía La Sabana
Golpe al narcotráfico en Tenjo - Departamento de Policía La Sabana
El informe detalló un peso neto de 2.039 kilogramos del estupefaciente, con un peso bruto de 2.317 kilogramos, contando el material del paquete, cuyo valor comercial estimado asciende a los 1.631 millones de pesos.

Un operativo de control vial adelantado por la Policía de Cundinamarca dejó la incautación de un millonario cargamento de marihuana tipo creepy, avaluado en aproximadamente 1.631 millones de pesos.

o

Según la información entregada por las autoridades, la operación, liderada por el Departamento de Policía de La Sabana, también permitió la captura en flagrancia de un hombre y la recuperación de un vehículo que portaba placas falsas y registraba una orden de hurto.

Este procedimiento se llevó a cabo el pasado 22 de octubre, sobre las 2:30 de la madrugada. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados adscritos a la Subestación de Policía La Punta realizaban labores de prevención y control en el corredor vial de la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de Tenjo.

Cabe resaltar que, en ese momento, los uniformados le ordenaron el pare a un furgón Chevrolet NHR de color blanco, cuyo conductor hizo caso omiso a la instrucción y emprendió la huida. Tras la persecución, el automotor fue interceptado de manera oportuna antes de llegar al peaje de Siberia.

Al efectuar la inspección detallada del automotor, la fuerza pública descubrió numerosos paquetes "envueltos en bolsas plásticas que ocultaban una sustancia vegetal".

Luego de esto, las muestras fueron analizadas por el laboratorio de la Dirección de Antinarcóticos (Diran), entidad que confirmó que se trataba de marihuana tipo creepy, con una alta concentración de THC.

El informe oficial detalló un peso neto de 2.039 kilogramos del estupefaciente, con un peso bruto de 2.317 kilogramos, contando el material del paquete, cuyo valor comercial estimado asciende a los 1.631 millones de pesos.

o

Del mismo modo, las autoridades confirmaron que el furgón, modelo 2017, utilizaba placas falsas y contaba con una noticia criminal por el delito de hurto en el departamento del Valle del Cauca.

Los primeros resultados de las indagaciones señalan que el automotor partió desde el Valle del Cauca y tenía como destino final el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Las unidades investigativas continúan trabajando de manera coordinada para esclarecer el origen exacto del cargamento, identificar a los destinatarios e investigar posibles nexos con redes criminales dedicadas al narcotráfico. El implicado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Narcotráfico en Colombia

Captura

Marihuana

Policía de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que no se olvide que han sido años en que Diosdado y Delcy se han reído del mundo": Isabel Díaz Ayuso a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. expulsa a diplomático cubano Richard Tur tras altercado en la ONU por intento de intimidación

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Delcy descolocada ante el retorno de María Corina y arma un show de “supuesto” apoyo al régimen

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Últimos y contundentes golpes de Abelardo de la Espriella contra la criminalidad en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez”

Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Huracán Trudy

Embajada de EE. UU en México emite alerta meteorológica ante la aproximación del huracán Trudy a la costa del Pacifico

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

Revelan que EE. UU. habría tomado el control del SEBIN: "La puerta se la ha abierto el propio Diosdado"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez”

Halle Berry, actriz - Foto de @halleberry
Actriz

Halle Berry cuestiona imagen compartida por su hijo en medio de caso de agresión: "Son dos afirmaciones completamente distintas"

Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Huracán Trudy

Embajada de EE. UU en México emite alerta meteorológica ante la aproximación del huracán Trudy a la costa del Pacifico

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

Revelan que EE. UU. habría tomado el control del SEBIN: "La puerta se la ha abierto el propio Diosdado"

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez

"Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador

Personas llevando su equipaje - Fotos: X
Migración venezolana

Balance migratorio de Chile: autoridades reportan la salida voluntaria de 8.243 venezolanos entre enero y octubre

Justin Bieber | Foto: EFE
Justin Bieber

Murió a los 34 años modelo a quien relacionaron sentimentalmente con el cantante Justin Bieber

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023