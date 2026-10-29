Golpe al narcotráfico en Cundinamarca: se movilizaban en un carro con placa falsa y la Policía incautó más de dos toneladas de marihuana

Un operativo de control vial adelantado por la Policía de Cundinamarca dejó la incautación de un millonario cargamento de marihuana tipo creepy, avaluado en aproximadamente 1.631 millones de pesos.

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Según la información entregada por las autoridades, la operación, liderada por el Departamento de Policía de La Sabana, también permitió la captura en flagrancia de un hombre y la recuperación de un vehículo que portaba placas falsas y registraba una orden de hurto.

Este procedimiento se llevó a cabo el pasado 22 de octubre, sobre las 2:30 de la madrugada. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados adscritos a la Subestación de Policía La Punta realizaban labores de prevención y control en el corredor vial de la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de Tenjo.

Cabe resaltar que, en ese momento, los uniformados le ordenaron el pare a un furgón Chevrolet NHR de color blanco, cuyo conductor hizo caso omiso a la instrucción y emprendió la huida. Tras la persecución, el automotor fue interceptado de manera oportuna antes de llegar al peaje de Siberia.

Al efectuar la inspección detallada del automotor, la fuerza pública descubrió numerosos paquetes "envueltos en bolsas plásticas que ocultaban una sustancia vegetal".

Luego de esto, las muestras fueron analizadas por el laboratorio de la Dirección de Antinarcóticos (Diran), entidad que confirmó que se trataba de marihuana tipo creepy, con una alta concentración de THC.

El informe oficial detalló un peso neto de 2.039 kilogramos del estupefaciente, con un peso bruto de 2.317 kilogramos, contando el material del paquete, cuyo valor comercial estimado asciende a los 1.631 millones de pesos.

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Del mismo modo, las autoridades confirmaron que el furgón, modelo 2017, utilizaba placas falsas y contaba con una noticia criminal por el delito de hurto en el departamento del Valle del Cauca.

Los primeros resultados de las indagaciones señalan que el automotor partió desde el Valle del Cauca y tenía como destino final el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Las unidades investigativas continúan trabajando de manera coordinada para esclarecer el origen exacto del cargamento, identificar a los destinatarios e investigar posibles nexos con redes criminales dedicadas al narcotráfico. El implicado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.