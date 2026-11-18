El reconocido mediocampista español Juan Mata anunció este miércoles su retirada oficial del fútbol profesional a la edad de 38 años, culminando una fructífera carrera deportiva de dos décadas que lo consagró como una de las figuras más respetadas e inteligentes del balompié internacional.

El anuncio fue divulgado por el propio jugador mediante un vídeo difundido en sus perfiles oficiales de redes sociales, en el cual aparece sentado en solitario dentro de un vestuario para colgar físicamente sus botines en una percha al compás del tema musical It’s Now or Never, de Elvis Presley, acompañado por la frase: “A veces amar es dejar ir. Gracias fútbol”.

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El mediocampista se encontraba sin equipo desde septiembre pasado, fecha en la que concluyó su última experiencia profesional. Su formación comenzó en el Real Madrid Castilla en la categoría de plata del fútbol español, aunque fue en el Valencia donde despegó su proyección internacional para llamar la atención de los grandes clubes europeos.

Su salto definitivo a la élite se produjo con su fichaje por el fútbol inglés, donde militó durante siete temporadas en el Chelsea y posteriormente ocho en el Manchester United, convirtiéndose en uno de los futbolistas españoles más exitosos en la historia de la Premier League. En la etapa final de su carrera, Mata decidió ampliar sus horizontes al jugar en el Galatasaray turco, el Vissel Kobe japonés y, finalmente, en el fútbol australiano con el Western Sydney Wanderers y el Melbourne Victory.

Su palmarés a nivel de clubes incluye la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA con el Chelsea, dos Ligas Europa, dos FA Cups, una Copa del Rey, una Superliga turca, una J1 League japonesa, una Copa de la Liga y una Community Shield.

Tales laureles se complementaron de forma brillante con su paso por la selección española, con la que formó parte de la generación dorada que conquistó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y la Eurocopa en Polonia y Ucrania 2012. En su etapa formativa con el combinado nacional también levantó los títulos continentales en las categorías sub-19 y sub-21, siendo distinguido como el jugador más valioso (MVP) en este último torneo.

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La retirada de Mata cierra el capítulo de uno de los centrocampistas más lúcidos y laureados de su generación, recordado siempre por su elegancia técnica, su visión de juego y su inquebrantable profesionalismo dentro y fuera de los terrenos de juego.