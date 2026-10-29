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Papa León XIV

Universidad de un país sudamericano distingue al papa León XIV: de esto trata el reconocimiento

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Papa León XIV | Foto: EFE
Papa León XIV | Foto: EFE
a Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad el Doctorado Honoris Causa al pontífice, reconociendo su trayectoria y defensa del diálogo.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones académicas más reconocidas de América Latina, concedió el título de Doctor Honoris Causa al pontífice.

La decisión se aprobó por unanimidad el miércoles 28 de octubre por el Consejo Superior de la casa de estudios, que otorgó al líder de la Iglesia católica su más grande distinción honorífica. El reconocimiento resalta su trayectoria académica y pastoral, así como sus intervenciones en debates internacionales de pobreza, desigualdad, migraciones, medioambiente, tecnología y construcción de la paz.

En la resolución, la universidad indicó que la influencia de Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, trasciende el ámbito religioso y llega a discusiones sociales, políticas, culturales y académicas de alcance mundial.

La institución igualmente resaltó su concepción del diálogo como una herramienta para llegar hasta consensos y reconocer la dignidad de quienes tienen distintas creencias, ideas y formas de vida. Según la UBA, esa perspectiva coincide con principios que defiende la universidad pública, como la libertad de pensamiento, la diversidad de ideas y el intercambio entre diferentes corrientes.

La distinción se conoce días previos al viaje apostólico de León XIV a Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. La visita hace parte de una gira latinoamericana que igualmente contempla paradas en Uruguay y Perú, según los reportes acerca del itinerario del pontífice.

La llegada a Argentina va a tener un significado especial, ya que será la primera vez que el papa visite ese país desde que fue elegido como sucesor de Francisco, el 8 de mayo de 2025. León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, y realizó buena parte de su labor pastoral en Perú, lugar donde trabajó como misionero, sacerdote y formador religioso.

La UBA igualmente tomó en cuenta su formación universitaria. Prevost estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova, Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Italia. Previo a llegar al pontificado, ejerció labores docentes y pastorales en territorio peruano.

Entre los elementos considerados por el Consejo Superior se encuentra la reflexión del papa acerca de los desafíos éticos y sociales de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial y sus efectos en el mundo laboral.

La resolución además destacó sus pronunciamientos sobre los conflictos armados, la convivencia democrática, la protección de la dignidad humana y el entendimiento entre culturas y religiones.

Para la universidad, el reconocimiento no refleja exclusivamente un homenaje personal al pontífice, sino que también una valoración del diálogo académico, cultural e interreligioso como instrumento para afrontar los problemas contemporáneos.

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