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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez sube el tono contra Inglaterra por el oro venezolano retenido: "Ya basta del robo de nuestros recursos; basta de excusas, hubo un acuerdo"

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
La sucesora del dictador Nicolás Maduro ordenó a la Cancillería y a la Procuraduría General de Venezuela activar los "mecanismos internacionales" para recuperar el oro.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, endureció su reclamo ante el Banco de Inglaterra al "exigir la devolución inmediata de las reservas de oro venezolanas retenidas".

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En una reunión del Consejo de vicepresidentes y ministros del chavismo, Rodríguez mostró su "inconformidad".

Al respecto, pronunció: "No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo".

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Posteriormente, la sucesora del dictador Nicolás Maduro recalcó: "Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro".

En ese sentido, Rodríguez ordenó a la Cancillería y a la Procuraduría General activar los "mecanismos internacionales" para recuperar el oro.

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El pasado jueves, tras sostener una reunión con representantes del diálogo político que se desarrolla en Venezuela, Rodríguez hizo especial "énfasis" en el oro venezolano que se encuentra en Inglaterra.

"Y algo muy importante que fue un acuerdo para la liberación del oro que está en Inglaterra, y que ese oro pueda ser empleado justamente para la recuperación pos-terremoto junio 2026", expresó.

El Banco de Inglaterra tiene oro venezolano porque el Banco Central de Venezuela (BCV) depositó allí 31 toneladas de lingotes de oro (valoradas en cerca de 1.900 millones de dólares) como parte de sus reservas internacionales.

Sin embargo, el Reino Unido lo mantiene retenido y congelado debido a la disputa sobre la legitimidad política y de representación de quien ejerce el poder en Venezuela.

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