“Hay acciones para garantizar a los militares que se muestren en desobediencia legítima”: Exgeneral sobre el mensaje de María Corina Machado a los uniformados

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado envió a través de su cuenta en X un mensaje a los militares, en él le pide a los uniformados que respeten su vocación de servicio al país y que no echen por la borda la dignidad del uniforme.

El mensaje de más de tres minutos menciona el sufrimiento de las familias hoy separadas por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Machado les dice a los militares que sean protagonistas de la historia.

Sobre este tema habló en La Tarde de NTN24 Antonio Rivero, general en retiro del ejército venezolano y exjefe del estado mayor de la quinta división, quien señaló que un actuar militar contra el régimen puede ser considerado una desobediencia legítima y añadió que en Venezuela no puede haber un golpe de Estado porque “no hay un estado soberano”.

“En Venezuela no pude haber golpe de Estado porque no hay un estado soberano con libertad y con población ajustada a lo que establece la Constitución y no hay un territorio que no esté violentado por la injerencia de países o de fuerzas antagónicas extranjeras y terroristas como este momento, es decir, el concepto de estado no existe”, explicó el exgeneral.

Acerca del mensaje de María Corina Machado, Rivero la felicitó, la respaldó y agregó: “Ella está consciente de que ya no hay esa lealtad hacía Nicolás Maduro, pero se construyó una estructura de obediencia ciega con un adoctrinamiento de terror fomentando hasta la cobardía en el plano militar para poder lograr el sometimiento a las órdenes del tirano, esa es la realidad que vive las fuerzas armadas y esas palabras es para que los militares entiendan esta situación y que de ninguna manera su actuar contra este tirano es ilegal, más bien es estar en contra de la mentira, de la ilegalidad y de la inconsistencia, de un régimen que en todo caso no está obedeciendo a lo que la población nacional demanda”.

“Es necesario trabajar para que pase algo y articular las tres bases fundamentales que pueden provocar el cambio en Venezuela, uno quien ya dio la voz fundamental que fue la población en las elecciones, dos la parte militar que lo ha llamado María Corina y tres el apoyo internacional”, enfatizó el invitado.