"Hay que nadar para no morir en la orilla": así cruzan el Río Bravo, desesperados, cientos de migrantes hacia Estados Unidos

Varios migrantes fueron grabados en la población mexicana de Matamoros en el estado de Tamaulipas cuando se lanzan desesperados al Río Bravo, muchas veces en colchonetas, para tratar de llegar a Estados Unidos.

Los migrantes buscan de esa manera cruzar desde Matamoros a la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, según pudo constatar la periodista de NTN24 Karina Garza.

Varios de los arriesgados navegantes utilizaron las colchonetas sobre las que duermen para convertirlas en sus improvisadas balsas.

Además, en las imágenes se observa como los migrantes cruzan ayudados de una cuerda que, de forma improvisada, amarraron a lado y lado del río.

Algunas de las familias relatan que toman la decisión de retar al Río Bravo debido a que la aplicación de ayuda para migrantes CBP One no responde a sus solicitudes y que no pueden esperar más tiempo a una semana del final del Título 42.

El Título 42 fue una medida implementada durante el Gobierno de Donald Trump ante la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus con el fin de expulsar a migrantes bajo el argumento de que el movimiento de personas podía acrecentar el impacto de la enfermedad.

La medida, con la pandemia controlada, llegará a su fin este 11 de mayo por lo que se prevé que una ola masiva de migrantes llegue a Estados Unidos, una situación que ha generado el debate en el país sobre las medidas a implementar.

Una de las medidas del Gobierno Biden, criticada incluso por políticos demócratas, es el envío de 1.500 soldados a la frontera del país con México lo que varios sectores han interpretado como una respuesta militar a la problemática migratoria.

"A petición del Departamento de Seguridad Nacional" (DHS), el secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó un aumento temporal (...) de 1.500 efectivos militares adicionales para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)", indicó el portavoz de la entidad, Pat Ryder.

Otra de las medidas, ante el fin del Título 42, que ha causado el desespero de los indocumentados, es la implementación del Título 8 que permite expulsar a todos los migrantes sin autorización para entrar al país y, a diferencia del anterior, los sancionará con una prohibición de reingreso por al menos cinco años, así como con posibles procesos penales.

El Gobierno de Estados Unidos, cabe recordar, lanzó a través de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), en enero pasado, una aplicación móvil para que los migrantes en el centro y norte de México puedan programar en línea las citas para solicitar asilo en puertos de entrada terrestres del país.

Según la autoridad fronteriza estadounidense, la aplicación, conocida como CBP One, busca “mejorar la seguridad de las fronteras” del país y, a su vez, “mejorar los viajes y el comercio legítimos”.

El aplicativo CBP One está disponible para ser descargado en las tiendas digitales de Apple (App Store) y de Android (Google Play), y cuenta con versiones en inglés y en español.