Investigación: este es el lugar en el que Diosdado Cabello estaría dando refugio a alias Silvana Guerrero

Una investigación periodística reveló que Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen venezolano, estaría proporcionando refugio a Silvana Guerrero, jefe criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una de sus propiedades en el estado Apure, Venezuela. La información fue divulgada por el periodista Casto Ocando en declaraciones a una emisora colombiana aliada de NTN24, la FM.