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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Diosdado Cabello
Programa: Club de Prensa

Investigación: este es el lugar en el que Diosdado Cabello estaría dando refugio a alias Silvana Guerrero

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Una investigación periodística reveló que Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen venezolano, estaría proporcionando refugio a Silvana Guerrero, jefe criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una de sus propiedades en el estado Apure, Venezuela. La información fue divulgada por el periodista Casto Ocando en declaraciones a una emisora colombiana aliada de NTN24, la FM.

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