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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

Jorge Rodríguez le dice a la bancada opositora de la AN que "se puede morir de la envidia", porque "la verdadera protagonista de esta edición de Naciones Unidas es Delcy Rodríguez"

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Al margen del encuentro y de las declaraciones de Jorge Rodríguez sobre su hermana, cabe mencionar que la presencia de Delcy Rodríguez en Estados Unidos ha generado rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana.

Con motivo de la reciente reunión entre la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y el jefe de Estado de EE. UU., Donald Trump, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró durante una sesión ordinaria del parlamento que la bancada opositora "se puede morir de la envidia".

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En ese sentido, el dirigente chavista afirmó que "la verdadera protagonista de la actual edición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es Delcy Rodríguez".

"Se pueden morir de toda la envidia, pero la verdadera protagonista de esta edición de Naciones Unidas es Venezuela y Delcy Rodríguez", sostuvo.

Con ello, Jorge Rodríguez, aparentemente, dejó en el pasado su narrativa "antiimperialista", ya que en la actualidad defiende "la vía diplomática elegida por el régimen del que hace parte".

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El pasado martes en horas de la noche, Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales una foto junto a Donald Trump, en el marco de un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Venezuela.

De acuerdo con información divulgada por la Casa Blanca, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

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Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Susie Wiles, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; y Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Política y asesor de Seguridad Nacional.

Cabe mencionar que la presencia de Rodríguez en Estados Unidos generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana.

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