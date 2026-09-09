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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Porte de armas
Programa: La Tarde

"La criminalidad anda super armada y la ciudadanía recibe la regulación": Enrique Gómez

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Antes de recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció vía decreto de la suspensión de los permisos para el porte legal de armas dentro del país. Para hablar sobre este tema, Enrique Gómez, director del movimiento de Salvación Nacional y senador colombiano, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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