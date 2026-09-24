Régimen de Irán asegura que es Estados Unidos quien "debe decidir" si quiere terminar la guerra

Estados Unidos debe decidir si quiere terminar la guerra, declaró este jueves el presidente del régimen de Irán, Masud Pezeshkian, al explicar que su país no desea el conflicto, en una entrevista con la cadena Fox News.

Pezeshkian adoptó una postura desafiante durante su discurso del miércoles en la ONU, cuando dijo que Irán nunca "se arrodillará" ante Estados Unidos, incluso cuando Donald Trump reconoció conversaciones con Teherán.

"Cuando las cosas se pueden resolver mediante el diálogo, no deberíamos matarnos entre nosotros, pero instigados por Israel, nos impusieron esta guerra", declaró Pezeshkian según la traducción de la cadena televisiva.

"Pero nosotros no deseamos continuar", añadió. "Es Estados Unidos quien debe decidir si quiere o no terminar con esto", enfatizó.

Pezeshkian insistió en que el régimen de Irán estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo con Trump para poner fin al conflicto.

"¿Por qué, apenas dos semanas después de la firma de un acuerdo, decidieron hacerlo saltar por los aires?", dijo, en referencia al fracaso de un frágil alto el fuego.

"Si el actual gobierno de Estados Unidos, dentro del marco del derecho internacional, desea llegar a un acuerdo, perfecto. Si no, ¿qué diferencia supone para nosotros que sea antes o después de las elecciones (legislativas) estadounidenses?"

Durante la entrevista con Fox, el mandatario iraní también aseguró que los hutíes de Yemen "no reciben directrices" de Teherán.

"Los hutíes son responsables de sus propias acciones. No reciben directrices de nosotros", dijo Pezeshkian, y añadió que tenían "contactos con ellos", pero "no existe una relación sistemática".

El movimiento proiraní de los hutíes ha tomado el control este mes del estrecho de Bab el Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, en unos combates que se saldaron con cientos de muertos. También han atacado objetivos sauditas, incluida la capital, Riad, por primera vez en años.