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Rubio asegura que un nuevo TSJ y CNE representaría la pronta celebración de elecciones en Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
De acuerdo con la información entregada a la prensa, Rubio ha dejado claro que, una vez establezcan tanto el nuevo Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargados del régimen del gobierno interino de Delcy Rodríguez, deberían “declarar vacante permanente en la presidencia”, lo cual representaría que se lleven a elecciones en un plazo estimado de seis meses.

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