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Viernes, 30 de octubre de 2026
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La Guaira

Comunidades de La Guaira quedaron incomunicadas tras cuatro derrumbes en la carretera

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Derrumbes mantienen incomunicadas a varias comunidades de La Guaira - Fotos: X
Derrumbes mantienen incomunicadas a varias comunidades de La Guaira - Fotos: X
La caída de grandes rocas y sedimentos obstruyó por completo el paso vehicular hacia Chichiriviche de la Costa y Costa Linda

Cuatro deslizamientos de tierra registrados la tarde de este viernes 30 de octubre bloquearon la carretera hacia Chichiriviche de la Costa, en La Guaira, Venezuela, y dejaron incomunicadas a varias comunidades de la zona.

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De acuerdo con reportes, el primer derrumbe ocurrió aproximadamente a las 2:20 p. m., a la altura del sector Puerto Carayaca.

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Posteriormente, se produjeron otros tres deslizamientos en dirección a Villa Croacia.

La caída de grandes rocas y sedimentos obstruyó por completo el paso vehicular hacia Chichiriviche de la Costa y Costa Linda, lo que impide la circulación por esta vía.

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La emergencia también ocasionó daños en los servicios públicos, debido a que el material desprendido fracturó una tubería matriz encargada de abastecer de agua a las comunidades.

Ante esta situación, habitantes y conductores hicieron un llamado a las autoridades para que envíen maquinaria pesada que permita retirar los escombros y recuperar la circulación lo antes posible.

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