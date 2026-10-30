Comunidades de La Guaira quedaron incomunicadas tras cuatro derrumbes en la carretera

Cuatro deslizamientos de tierra registrados la tarde de este viernes 30 de octubre bloquearon la carretera hacia Chichiriviche de la Costa, en La Guaira, Venezuela, y dejaron incomunicadas a varias comunidades de la zona.

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De acuerdo con reportes, el primer derrumbe ocurrió aproximadamente a las 2:20 p. m., a la altura del sector Puerto Carayaca.

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Posteriormente, se produjeron otros tres deslizamientos en dirección a Villa Croacia.

La caída de grandes rocas y sedimentos obstruyó por completo el paso vehicular hacia Chichiriviche de la Costa y Costa Linda, lo que impide la circulación por esta vía.

La emergencia también ocasionó daños en los servicios públicos, debido a que el material desprendido fracturó una tubería matriz encargada de abastecer de agua a las comunidades.

Ante esta situación, habitantes y conductores hicieron un llamado a las autoridades para que envíen maquinaria pesada que permita retirar los escombros y recuperar la circulación lo antes posible.