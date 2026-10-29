Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Analisa Torres, la nueva juez del caso contra el dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha tomado la primera decisión, luego de asumir este proceso judicial, tras la muerte del juez Alvin Hellerstein. De acuerdo con la información conocida por NTN24, como primera determinación frente a este proceso, la letrada ha decidido mantener el calendario judicial establecido por Hellerstein; eso significa que la audiencia judicial programada para julio de 2027 se mantiene.