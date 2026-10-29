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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Nicolás Maduro
Programa: El Informativo USA

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Analisa Torres, la nueva juez del caso contra el dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha tomado la primera decisión, luego de asumir este proceso judicial, tras la muerte del juez Alvin Hellerstein. De acuerdo con la información conocida por NTN24, como primera determinación frente a este proceso, la letrada ha decidido mantener el calendario judicial establecido por Hellerstein; eso significa que la audiencia judicial programada para julio de 2027 se mantiene.

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