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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Elecciones en Perú

Hitler Mussolini: el candidato que se perfila como ganador de elecciones en Perú

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Perú - Foto de referencia: EFE
Bandera de Perú - Foto de referencia: EFE
Esta elección se llevó a cabo en Queropalca, un distrito de la provincia de Lauricocha, en el departamento de Huánuco. Allí, el candidato lidera la votación para convertirse en alcalde.

Un candidato llamado Hitler Mussolini Simeón Flores se perfila como el virtual ganador de la alcaldía del distrito de Queropalca, en Perú, tras quedar primero en las elecciones municipales de 2026. El postulante del partido Ahora Nación obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54 % de los sufragios válidos, en una contienda electoral muy reñida.

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Esta elección se llevó a cabo en Queropalca, un distrito de la provincia de Lauricocha, en el departamento de Huánuco. Los resultados muestran una competencia ajustada entre las tres principales fuerzas políticas, que quedaron separadas por apenas 42 votos entre el primer y el tercer puesto.

Lo que más llamó la atención fue el nombre del candidato, por su coincidencia con los de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo. Ambos fueron figuras centrales de los regímenes totalitarios europeos durante la Segunda Guerra Mundial.

En las elecciones, Hitler Mussolini Simeón Flores, de Ahora Nación, encabezó el recuento con 229 votos. En segundo lugar quedó Renovación Popular Perú, con 204 sufragios, mientras que el Partido País para Todos alcanzó 187 votos y ocupó el tercer puesto.

Más atrás se ubicaron Alianza para el Progreso, con 35 votos, y el Partido Democrático Somos Perú, con ocho. En total, se contabilizaron 663 votos válidos y 707 sufragios emitidos, incluidos 30 votos en blanco y 14 nulos.

La diferencia entre el primero y el segundo puesto fue de apenas 25 votos. A su vez, la distancia entre el candidato de Ahora Nación y el tercero fue de 42 sufragios, una cifra que refleja la estrecha disputa por el gobierno local.

Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores

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El candidato se presentó por Ahora Nación en las elecciones municipales de 2026, que definirán a las autoridades locales de distintos distritos y provincias de Perú para el próximo período de gobierno.

Su nombre completo generó repercusión por la referencia a dos de los principales líderes fascistas del siglo XX.

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