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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Chile

Comando Sur revela imágenes de impactantes ejercicios militares terrestres que hicieron en nación sudamericana soldados de EE. UU., Argentina, Chile y Perú

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Militares - Foto referencia: Canva
Militares - Foto referencia: Canva
La operación Southern Vanguard 2026 ha reunido a unos 400 militares y puso a prueba tácticas de combate y supervivencia en la selva peruana.

Militares de Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú hicieron parte del ejercicio multinacional Southern Vanguard 2026, una operación realizada por casi dos semanas en la Amazonía peruana para fortalecer la coordinación entre las fuerzas armadas de los cuatro países.

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El ejercicio, organizado por el Ejército del Perú en coordinación con el Ejército de Estados Unidos, reunió a cerca de 400 militares en la Escuela de Selva ubicada en Sauce, en la región de San Martín. Las actividades incluyeron entrenamiento de supervivencia, operaciones sobre el agua, desplazamientos en selva y procedimientos tácticos.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) destacó el desarrollo de la operación a través de sus redes sociales y señaló que el entrenamiento quiso fortalecer la interoperabilidad táctica entre los países que participaron.

En su mensaje, Southcom afirmó que las tropas entrenaron para estar preparadas para “fight and win in the jungle”, es decir, combatir y vencer en escenarios selváticos. El comando de Estados Unidos agregó que la preparación conjunta contempla reforzar la capacidad colectiva de los socios regionales para disuadir y responder frente a las amenazas de seguridad en el hemisferio occidental.

En la primera fase, los militares fueron divididos en grupos multinacionales dirigidos por instructores peruanos de la Escuela de Selva. El entrenamiento incluyó técnicas de desplazamiento y supervivencia en terrenos selváticos, además de operaciones acuáticas.

Mas adelante, los participantes hicieron un ejercicio de campaña de tres días en el que tuvieron que desplazarse por el complejo terreno amazónico y poner en práctica las capacidades que adquirieron en la instrucción.

La actividad igualmente se estructuró con planificación de operaciones, coordinación de maniobras y ejercicios que estaban siendo destinados a reducir diferencias entre los procedimientos utilizados por las fuerzas de cada país.

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El Ejército de Chile notificó que su delegación estuvo integrada por militares de diferentes unidades y resaltó que el entrenamiento dejó poner a prueba a sus tropas en un ambiente muy distinto a las condiciones geográficas habituales de ese país.

El ejercicio terminó después de casi dos semanas de actividades. En la clausura, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, señaló que amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal requieren respuestas coordinadas entre los países de la región.

El funcionario destacó que Southern Vanguard permitió intercambiar experiencias, mejorar la interoperabilidad y evaluar las capacidades de las fuerzas participantes.

Para Estados Unidos, este tipo de ejercicios forma parte de la cooperación militar con países aliados y socios del hemisferio. En el caso de Southern Vanguard 2026, la Amazonía peruana se transformó en el escenario para probar la capacidad de las cuatro fuerzas de operar conjuntamente en uno de los ambientes más exigentes que hay de la región.

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