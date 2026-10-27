Así fue la "demolición controlada" de la residencia Auromar en La Guaira a cuatro meses del doblete sísmico

La residencia Auromar, ubicada en Tanaguarena (La Guaira, Venezuela), fue demolida mediante una "implosión controlada" el lunes 26 de octubre, cuatro meses después de los terremotos que afectaron la región.

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La estructura sufrió daños severos a causa de los movimientos sísmicos, por lo que se determinó que debía ser derribada debido a las condiciones en las que quedó el inmueble.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). Con la caída de Auromar, ya son ocho las estructuras derribadas en Tanaguarena y 14 en el resto de La Guaira.

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El régimen venezolano contempla inicialmente la demolición de unas 35 edificaciones en situación de riesgo.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.