NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
La Guaira

Así fue la "demolición controlada" de la residencia Auromar en La Guaira a cuatro meses del doblete sísmico

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Demolición de la residencia Auromar en La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
Demolición de la residencia Auromar en La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
Con la caída de Auromar, ya son ocho las estructuras derribadas en Tanaguarena y 14 en el resto de La Guaira.

La residencia Auromar, ubicada en Tanaguarena (La Guaira, Venezuela), fue demolida mediante una "implosión controlada" el lunes 26 de octubre, cuatro meses después de los terremotos que afectaron la región.

o

La estructura sufrió daños severos a causa de los movimientos sísmicos, por lo que se determinó que debía ser derribada debido a las condiciones en las que quedó el inmueble.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). Con la caída de Auromar, ya son ocho las estructuras derribadas en Tanaguarena y 14 en el resto de La Guaira.

o

El régimen venezolano contempla inicialmente la demolición de unas 35 edificaciones en situación de riesgo.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

o

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

Temas relacionados:

La Guaira

Sismos

Terremoto

Reporte

Sismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Esto es lo que se sabe de su paradero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

No cesa la persecución en Nicaragua por parte del régimen: aumentan las cifras de presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial en Brasil / FOTO: EFE
Flávio Bolsonaro

Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

Regreso de María Corina Machado - Fotos por EFE y AFP
Regreso María Corina Machado

Plataforma Unitaria tras llegada de María Corina: "Nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos"

Foto X: @Southcom
Despliegue militar

EE. UU. y Colombia activan ejercicios militares: más de 300 tropas de infantería llegaron al país e iniciarán maniobras conjuntas

El contraste entre el régimen y María Corina Machado-Foto: Archivo
María Corina Machado

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

María Corina Machado/ Perkins Rocha - Fotos EFE
Regreso María Corina Machado

Perkins Rocha a NTN24: "Sabíamos que María Corina Machado no nos iba a fallar" | Emotivo reencuentro

Más de Actualidad

Ver más
Imágen satelital del huracán Isaías - Foto: NOAA y EFE
Huracán

Huracán Isaías se intensifica a pocas horas de su llegada a Florida, Alabama y Misisipi en EE. UU.

incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano
Armada de Colombia

Persecución en altamar quedó grabada en video y terminó con incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano

Visa de Estados Unidos - Canva
Departamento de Estado de Estados Unidos

EE. UU. revocó la visa de la senadora Martha Peralta Epieyú y de Euclides Torres, señalado por presunta financiación irregular en la campaña de Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Imágen satelital del huracán Isaías - Foto: NOAA y EFE
Huracán

Huracán Isaías se intensifica a pocas horas de su llegada a Florida, Alabama y Misisipi en EE. UU.

incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano
Armada de Colombia

Persecución en altamar quedó grabada en video y terminó con incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano

Visa de Estados Unidos - Canva
Departamento de Estado de Estados Unidos

EE. UU. revocó la visa de la senadora Martha Peralta Epieyú y de Euclides Torres, señalado por presunta financiación irregular en la campaña de Petro

Carlos Giménez, representante republicano y Diosdado Cabello - Fotos: EFE
Diosdado Cabello

"Tendrá que enfrentar la justicia y pronto": el representante Carlos Giménez lanza dura advertencia a Diosdado Cabello tras captura de Álvaro Pulido

Un perro mostrando los dientes de forma agresiva detrás de un poste - Foto de referencia: Pexels
Contagios

El estado Zulia concentra cinco de los seis casos de rabia humana reportados en Venezuela en 2026

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump calificó a Maduro como "el mayor patrocinador del terrorismo" y reveló el tiempo exacto que duró operación para capturar al dictador

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Regimen chavista

"El país está esperando presidenciales, pero no sé si esas son las que vamos a tener": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023