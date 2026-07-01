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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Hombre permanece vivo bajo escombros en Venezuela tras una semana de los terremotos: rescatistas buscan extraerlo contra el tiempo

julio 1, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
La Cruz Roja costarricense contó a NTN24 que Hernán Gil se encuentra "estable" gracias a los suministros que le han proporcionado los rescatistas.

Una semana después del desastre en Venezuela por el doble terremoto de magnitud 7,1 y 7,5 grados, Hernán Gil, vigilante del centro comercial Galería Playa Grande en Catia La Mar, permanece con vida atrapado entre los escombros de la garita donde estaba trabajando el pasado miércoles cuando todo le cayó encima.

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Gil fue localizado por los socorristas de varios países desde la noche del domingo y desde entonces está en marcha una estratégica y maratónica operación para extraerlo.

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Los expertos avanzan cavando túneles para llegar hasta la derrumbada planta baja donde quedó aprisionado luego del doble desastre natural que sacudió el suelo venezolano.

Mientras los ciudadanos esperan un nuevo milagro en medio la tragedia, los socorristas ya lograron suministrarle hidratación a la víctima, luego de que esta agotara los víveres que tenía para su turno laboral.

En conversación con NTN24, Ricardo Arias, portavoz de la Cruz Roja costarricense señaló que "la estrategia establecida para la liberación de Hernán tuvo que ser replanteada" al no haber obtenido el resultado que buscaban inicialmente.

"Se está trabajando en una nueva estrategia que todavía está en construcción, lo cierto es que seguimos trabajando, aquí hay impulso, hay inspiración, hay ganas de seguir y queremos sacar a Hernán de ahí", expresó.

La situación, sin embargo, según contó el trabajador, "es bastante compleja". "Como ya ustedes saben, lo hemos dicho: no es fácil, nunca lo ha sido", resaltó.

El portavoz, que no dio un tiempo estimado de cuándo podría ser rescatado Gil debido al replanteamiento en las estrategias, señaló que este se encuentra en una condición "estable". "Está bien y esperamos que así siga", mencionó.

Gil ha logrado permanecer con vida gracias no solo a los suministros que le han proporcionado los rescatistas, sino también a los chequeos que le lograron hacer a su sistema digestivo y su zona renal.

"Lo mantenemos con azucares, suero, hidratantes, para poder mantenerlo a él en una condición estable, la ventaja es que él no está prensado, él no tiene ni una uña prensada, entonces eso es muy bueno", explicó Arias.

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La familia de Gil, según el portavoz, estuvo presente en el lugar de los hechos y sostuvo conversaciones con el equipo de rescatistas sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanece.

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