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Selección Argentina

"No sé si voy a seguir en la selección": futbolista clave en el Mundial con Argentina pone en duda su continuidad tras retiro de Otamendi

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jugadores de la selección de Argentina. (EFE)
Jugadores de la selección de Argentina. (EFE)
El volante se sumó así a un grupo de veteranos jugadores de extensa trayectoria en la selección que debe definir si continuará defendiéndola tras la derrota ante la Roja por 1-0 en el alargue.

Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors y uno de los referentes del combinado argentino, planteó la duda sobre su futuro en la Albiceleste, que viene de perder el domingo la final del Mundial 2026 ante España.

El volante se sumó así a un grupo de veteranos jugadores de extensa trayectoria en la selección que debe definir si continuará defendiéndola tras la derrota ante la Roja por 1-0 en el alargue, que le impidió a Argentina sumar su cuarto título mundial.

"Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Conseguimos cosas importantes, pero perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo, porque estuvimos muy cerca otra vez", expresó Paredes el jueves tras el triunfo 1-0 de Boca sobre O'Higgins en partido de ida de los playoffs para octavos de final de la Copa Sudamericana.

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"Logramos cosas importantes", prosiguió Paredes, de 32 años. "Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma".

Su situación es similar a la de otros referentes de la Scaloneta, que sienten que aún deben digerir el dolor de la final perdida para luego decidir si tienen futuro en un equipo que ha marcado una época pero que, inevitablemente, deberá cambiar de cara al Mundial 2030.

El primero que deberá tomar una decisión es Lionel Scaloni, que aseguró que cumplirá su contrato vigente como seleccionador hasta fines de diciembre y luego evaluará su futuro.

"Son cosas normales que después de un torneo así uno se replantea. Lo más importante es como se dieron las cosas, como la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la selección, esta unidad, esté yo o no", consideró Scaloni.

También debe decidirse el astro Lionel Messi, de 39 años, que no se ha pronunciado sobre su futuro en la Albiceleste, a la que ha defendido 21 años.

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Más allá de su edad, a nadie se le ocurriría cuestionar al Diez decide continuar, sobre todo después de lucirse en el Mundial 2026 con 8 goles y 4 asistencias, jugando muchos más minutos de lo que se especuló antes del torneo.

"Leo tiene que seguir muchísimos años más, hasta cuando él quiera. Con 39 años demostró que es uno de los mejores de la historia y no tiene techo", declaró Ángel Di María, que se retiró de la selección tras ganar la Copa América 2024.

El que ya anunció su adiós a la Albiceleste es el defensa Nicolás Otamendi, que a los 38 años regresó al fútbol gaucho tras más de década y media en Europa para jugar en River Plate, el club del que es hincha.

"Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", escribió Otamendi en sus redes sociales.

Con 84 partidos como internacional argentino, doce de ellos en Mundiales, con 5 goles anotados y 7 asistencias, Paredes podría continuar en una selección en la que siempre estuvo desde que Lionel Scaloni tomó su mando tras el Mundial de Rusia 2018, aunque llegaría con 36 años a la próxima Copa del Mundo, en 2030.

Paredes fue parte del equipo que ganó el Mundial de Catar 2022, las copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024 y la Finalissima 2022.

El domingo ingresó en el segundo tiempo en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, en East Rutherford, vecina a Nueva York.

 

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