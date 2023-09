“Hoy por hoy la niñez desaparecida sigue siendo muchísima en México”: Directora de REDIM México

Cerca de 22.000 niños, niñas y adolescentes desaparecen a diario en el mundo y según la estimación oficial, se habla de alrededor de 8 millones de menores desaparecidos en el mundo. México es un triste ejemplo de esta tragedia; de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cada día se reporta la desaparición de 18 menores de edad en el país.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM) México, habló con La Tarde de NTN24 sobre esta problemática y señaló que “hoy por hoy la niñez desaparecida sigue siendo muchísima, casi uno de cada cinco casos de los registros corresponde a un niño, niña o adolescente”.

“El 15,1% de los registros de las personas que no han sido halladas son menores de edad, pero, afortunadamente, el 80% de estos desaparecidos son hallados con vida”, agregó la invitada.

Ramírez aseguró que parte de esta problemática es la corrupción, ya que “solo 36 casos han sido judicializados y ninguno de estos han sido casos de niños o adolescentes desaparecidos”.

“No solo está el crimen organizado detrás de esto, sino que sabemos que hay coalición de autoridades que permiten esto y están participando, ese sigue siendo un lastre, la corruptibilidad de las autoridades no se quitó con el cambio de sexenio”, añadió la directora de REDIM México.

Por último, hizo un llamado que esta crisis no sea desconocida: “el llamado es a no desconocer la crisis de desapariciones y que en esta crisis los niños y adolescentes está teniendo un papel que no se debe obviar y minimizar, y avanzar en las capacidades de los servidores públicos que representan al estado mexicano a poder actuar con un enfoque de derechos de infancia”.