"Estamos dispuestos a liberar a Venezuela de estos malhechores": expresidente de Panamá Mireya Moscoso acompaña a María Corina Machado en su lucha

Mireya Moscoso, expresidente de Panamá, manifestó en entrevista con NTN24 su disposición de acompañar a la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, en su lucha y su eventual regreso a su país. "Una y mil veces con María Corina por el pueblo venezolano", afirmó Moscoso, recordando que ella misma vivió el exilio durante la dictadura militar en Panamá. Y añadió: "Con ella, estamos dispuestos a liberar a Venezuela de estos malhechores, porque son unos malhechores, no son cualquier persona, son unos oportunistas y se les llegó su tiempo”.