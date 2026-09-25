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"Estamos dispuestos a liberar a Venezuela de estos malhechores": expresidente de Panamá Mireya Moscoso acompaña a María Corina Machado en su lucha

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Mireya Moscoso, expresidente de Panamá, manifestó en entrevista con NTN24 su disposición de acompañar a la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, en su lucha y su eventual regreso a su país. "Una y mil veces con María Corina por el pueblo venezolano", afirmó Moscoso, recordando que ella misma vivió el exilio durante la dictadura militar en Panamá. Y añadió: "Con ella, estamos dispuestos a liberar a Venezuela de estos malhechores, porque son unos malhechores, no son cualquier persona, son unos oportunistas y se les llegó su tiempo”.

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