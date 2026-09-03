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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Pasaporte

Tribunal suspende provisionalmente convenios del nuevo modelo de pasaportes implementado por el Gobierno Petro en Colombia

septiembre 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro presenta nuevo pasaporte en Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro presenta nuevo pasaporte en Colombia - Foto: EFE
La decisión del tribunal fue decretada luego de una acción presentada en contra de los contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Imprenta Nacional.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó en las últimas horas una medida cautelar para suspender de manera provisional los contratos del nuevo modelo de pasaportes implementado durante la administración de Gustavo Petro en Colombia.

La decisión del tribunal fue decretada luego de una acción presentada por Nicolás Dupont Bernal en la que cuestiona los contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Imprenta Nacional.

Cabe recordar que el gobierno de Gustavo Petro implementó desde 2023 un nuevo modelo de expedición y distribución de pasaportes, dando por terminado el contrato con Thomas Greg & Sons para dejarlo en manos de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

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De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal, el nuevo modelo tendría cronogramas incumplidos en su ejecución, así como informes contradictorios, falta de soportes verificables y cuestionamientos presupuestales para su implementación.

La corporación judicial estableció que el nuevo modelo muestra una “planeación improvisada”, lo que podría derivar en una posible paralización del suministro de libretas de pasaportes.

A su vez, consideró eventuales riesgos para el patrimonio público y los recursos del Estado destinados.

¿Qué pasará con la expedición de pasaportes?

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El Tribunal indicó que la medida cautelar no determina la suspensión del servicio de expedición de pasaportes e instó a las entidades a garantizar la continuidad del trámite.

En ese sentido, el tribunal pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal entregar en los próximos 20 días hábiles información sobre los cronogramas y soportes del nuevo modelo implementado.

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