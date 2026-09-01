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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela
Programa: El Informativo

“Los venezolanos somos más que petróleo”: familiar de preso político sobre acuerdo con EEUU

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
En las calles de Caracas, los familiares de los presos políticos y excarcelados salieron este martes a rechazar el acuerdo petrolero firmado entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el régimen venezolano, el cual puso por encima los intereses económicos y no la libertad de quienes aún se encuentran encarcelados arbitraria e injustamente.

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