“Los venezolanos somos más que petróleo”: familiar de preso político sobre acuerdo con EEUU

En las calles de Caracas, los familiares de los presos políticos y excarcelados salieron este martes a rechazar el acuerdo petrolero firmado entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el régimen venezolano, el cual puso por encima los intereses económicos y no la libertad de quienes aún se encuentran encarcelados arbitraria e injustamente.