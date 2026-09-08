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Perú

"Los vamos a mandar por barco y una buena cantidad": ministro peruano afirma que habría acuerdo con el régimen para expulsar venezolanos por vía marítima

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Migrantes venezolanos en Perú / Cortesía
Migrantes venezolanos en Perú / Cortesía
El ministro del Interior, César Astudillo, ha asegurado que quieren incrementar las expulsiones y trasladar a grupos numerosos por vía marítima.

El Gobierno de Perú está preparando acuerdos con Venezuela que harían aumentar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular por medio de traslados por vía marítima, esto de acuerdo con el ministro del Interior, César Astudillo, en una presentación frente a una comisión del Congreso peruano.

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La propuesta busca usar barcos para trasladar a grupos numerosos de migrantes expulsados hacia Venezuela. No obstante, el Ejecutivo aún no informó cuándo empezarían estos operativos, desde qué puerto saldrían las embarcaciones ni cuáles van a ser las condiciones de los acuerdos que hoy día se negocian con Caracas.

En su intervención ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Parlamento, Astudillo aseguró que Perú ya expulsó a 1.635 migrantes venezolanos en situación irregular y anticipó que esa cifra puede incrementar de forma considerable si las coordinaciones con Venezuela llegan a concretarse.

“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco, y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, afirmó el ministro, según recogió EFE.

El anuncio demuestra una posible ampliación de la política de expulsiones que Perú ya está aplicando desde hace un tiempo. Según varios medios, el Gobierno realizó traslados a Venezuela por vía aérea y el pasado 2 de agosto envió desde el Callao a Caracas a tres ciudadanos venezolanos que incumplieron condena en Perú y que han sido identificados como integrantes del Tren de Aragua.

Astudillo igualmente hizo una precisión acerca de la situación migratoria irregular. En su exposición indicó que encontrarse en esa condición no constituye por sí mismo un delito, pero explicó que la situación se modifica cuando una persona que ya fue expulsada vuelve a ingresar al territorio peruano.

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El ministro indicó además que las autoridades están recopilando información biométrica para detectar a los que hayan sido expulsados e identificar posibles reingresos usando documentación distinta.

El anuncio sucede al momento en el que el Gobierno peruano fortalece sus controles migratorios y de seguridad. Astudillo aseguró ante los legisladores que las autoridades persiguen sobre todo a extranjeros que están vinculados actividades criminales, pero además reconoció que entre la población venezolana hay personas que trabajan y llevan adelante sus actividades de manera regular.

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