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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: La Noche

Esposado de pies y manos: así fue el momento de la extradición de alias ‘Araña’ por orden de De la Espriella

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobierno de Abelardo de la Espriella reveló el video del momento en el que es extraditado alias ‘Araña’, un peligroso y sanguinario jefe narcocriminal que estaba detenido hace un año y medio, y había gozado de los beneficios y privilegios del gobierno de Gustavo Petro. En las imágenes se observa el momento en que las autoridades colombianas entregan a este criminal a efectivos de Estados Unidos y agentes de la DEA para ser remitido hacia el distrito sur de California donde es requerido por cargos de narcotráfico y terrorismo.

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