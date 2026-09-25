Esposado de pies y manos: así fue el momento de la extradición de alias ‘Araña’ por orden de De la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella reveló el video del momento en el que es extraditado alias ‘Araña’, un peligroso y sanguinario jefe narcocriminal que estaba detenido hace un año y medio, y había gozado de los beneficios y privilegios del gobierno de Gustavo Petro. En las imágenes se observa el momento en que las autoridades colombianas entregan a este criminal a efectivos de Estados Unidos y agentes de la DEA para ser remitido hacia el distrito sur de California donde es requerido por cargos de narcotráfico y terrorismo.