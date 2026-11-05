La NASA presentó el poderoso avión X-70 Fractal: este será su uso clave para el futuro de la aviación mundial

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presentó su nuevo avión experimental, denominado X-70 Fractal, una aeronave tripulada que busca ampliar las posibilidades de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la aviación.

El anuncio se realizó el miércoles 4 de noviembre de 2026, durante el UP.Summit, celebrado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida (Estados Unidos). Según explicó la agencia, el proyecto fue concebido como una plataforma de investigación modular que permitirá modificar rápidamente sus componentes y equipos para realizar diferentes pruebas en vuelo.

Una de sus principales características será su capacidad para intercambiar cargas experimentales tanto en el interior como en el exterior de la aeronave. Esto permitirá que los investigadores adapten el avión a distintos experimentos sin tener que desarrollar una plataforma completamente nueva para cada investigación.

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De acuerdo con la información publicada por la NASA, el X-70 Fractal podrá transportar hasta 2.000 libras (907 kilogramos) de equipos experimentales. Además, contará con una tecnología de control de vuelo reconfigurable que permitirá estudiar nuevas formas de maniobrabilidad en aeronaves tripuladas.

En cuanto a sus prestaciones, la NASA detalló que la aeronave tendrá un peso de despegue de aproximadamente 10.000 libras (4.535 kilogramos). Asimismo, estará diseñada para alcanzar una velocidad de crucero de Mach 0,75, llegar a una altitud máxima de 45.000 pies (13.716 metros) y contar con un alcance superior a los 1.726 kilómetros (1.500 millas náuticas).

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el propósito del proyecto es contar con una plataforma que permita realizar diferentes investigaciones en condiciones reales de vuelo y avanzar rápidamente entre un experimento y otro.

“Su diseño modular y su capacidad para intercambiar rápidamente cargas útiles internas y externas permitirán que nuestros equipos sigan volando, aprendiendo y avanzando de un experimento al siguiente”, señaló Isaacman en el comunicado oficial.

El funcionario también confirmó que la agencia espera que el X-70 realice su primer vuelo bajo el nombre de la NASA dentro de los próximos dos años. Por ahora, el comunicado no identifica al fabricante de la aeronave ni ofrece una fecha específica para el inicio de sus operaciones.

¿Qué representa el X-70 para la historia de la NASA?

El nuevo proyecto se incorpora a la extensa trayectoria de los denominados aviones X, una serie de aeronaves experimentales desarrolladas para probar tecnologías y estudiar diferentes posibilidades de la aviación.

Uno de sus antecedentes más reconocidos es el Bell X-1, que en 1947 se convirtió en el primer avión en superar oficialmente la velocidad del sonido en vuelo nivelado. Posteriormente, el X-15 permitió investigar las condiciones del vuelo hipersónico y alcanzó velocidades de hasta Mach 6,7.

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Más recientemente, la NASA ha trabajado en el X-59, una aeronave experimental desarrollada para estudiar tecnologías que permitan reducir el estruendo producido por el vuelo supersónico y facilitar futuras operaciones comerciales por encima de la velocidad del sonido.

Sin embargo, el X-70 tiene un objetivo diferente: su diseño está orientado a probar sistemas de control, maniobrabilidad y tecnologías aeronáuticas mediante una plataforma adaptable a diferentes investigaciones.

Finalmente, la imagen difundida por la NASA junto al anuncio muestra una aeronave de apariencia futurista entre nubes y humo. No obstante, la propia agencia la identifica como una imagen generada, por lo que no debe interpretarse como una fotografía del avión construido ni como una representación definitiva de su diseño.