El fuerte cruce de De la Espriella con capturado en el megaoperativo en Bogotá: "Vamos a ver si allá es igual de guapito y de alzadito; se te van a ir más de 40 años por asesino"

El presidente Abelardo de la Espriella encaró a uno de los capturados durante el megaoperativo que encabezó en Bogotá durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre. La intervención, denominada BOSUR-KRATOS, estuvo dirigida contra estructuras delincuenciales señaladas de cometer diferentes delitos en la capital colombiana.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario compartió imágenes de la jornada y entregó un primer balance de los resultados de la operación, en la que participaron integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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“¡172 capturados en Bogotá! ¡Golpe contundente contra la criminalidad!”, escribió De la Espriella, quien también lanzó una advertencia a los integrantes de las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad.

“¡A los criminales no los vamos a dejar dormir tranquilos!”, agregó el presidente en su publicación, en la que aseguró que acompañó personalmente a la Fuerza Pública durante el desarrollo de la ofensiva.

Así fue el megaoperativo en Bogotá

De acuerdo con los reportes conocidos durante la mañana de este miércoles, el despliegue comenzó alrededor de la 1:15 a. m., cuando el mandatario llegó al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en el sector de El Salitre. Posteriormente, las unidades se movilizaron hacia diferentes puntos de la ciudad para ejecutar los procedimientos.

Entre los sectores intervenidos se encuentran los barrios San Bernardo y Santa Fe, donde las autoridades adelantaron requisas, inspecciones en establecimientos comerciales y labores de vigilancia con drones. Las acciones también se extendieron a otros puntos de la capital, en el marco de una ofensiva que contempló intervenciones en las 19 localidades.

En su balance, De la Espriella informó que, además de las 172 capturas, se realizaron 114 allanamientos y fueron incautadas 11 armas de fuego y tres granadas.

El mandatario también reportó la incautación de 72 cartuchos, 34 celulares, tres proveedores, 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco y 250 papeletas de tusi, así como 10,1 millones de pesos en efectivo. A estos resultados se sumaron una motocicleta incautada y otra recuperada.

Cabe resaltar que uno de los momentos que más llamó la atención de la operación fue cuando el presidente encaró a dos de los capturados, entre ellos alias ‘Picolino’, quien es señalado de tener un prontuario de más de 15 años de actividad delictiva y haría parte de la banda ‘Los Ingenieros’, a la que se le atribuye el caso de la mujer a quien le cortaron una mano.



Asimismo, otro de los capturados a quien enfrentó fue alias ‘Mailo’, quien sería el hombre que lanzó una granada que cobró la vida de un hombre que trabajaba como vendedor estacionario. En medio de la confrontación, ‘Mailo’ no se quedó callado y le respondió al presidente, quien aseguró que lo enviaría a una cárcel de máxima seguridad.

“¿Sabes lo que se te viene, verdad? ¿Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia? No, no, no. ¿A lo bueno que este es? ¿Vas a tirar aquí líneas si tú lo que eres es un bandido? ¿Vas a tirar líneas? ¿Vas a tirar línea aquí, payaso? ¿Tú lo que eres es un asesino miserable? ¿Vas a ver lo duro que muerde el tigre? Bienvenido a la patria, milagro. Se te van a ir más de 40 años por asesino”, aseveró.

Adicionalmente, agregó: “¿Tú crees que aquí es con juego? ¿Tú crees que este gobierno es jugando? Vamos a ver lo que te viene. Apenas se judicialice este bandido, lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad. La más dura que haya”.

Finalmente, el presidente le dio la famosa bienvenida: “Vamos a ver si allá es igual de guapito, igual de alzadito. Bienvenido a la patria, milagro. La risita se te va a convertir en llanto. Y bien motiladito te vamos a dejar, oíste. Te vamos a quitar ese motiladito para que sepas lo duro que muerde el tigre”.

Las advertencias de De la Espriella tras las capturas

Tras la operación, el presidente aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones contra las estructuras criminales y rechazó que los responsables de actividades ilegales puedan continuar operando sin consecuencias.

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“¡Que les quede claro: no habrá escondite ni madrugada que los salve del peso de la ley!”, manifestó el mandatario al referirse a los resultados de la intervención.

El jefe de Estado también reconoció la labor de los integrantes de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía que participaron en los procedimientos. Además, aseguró que cuentan con todo su respaldo como comandante en jefe.

La operación se produjo en medio de las denuncias sobre inseguridad y la presunta presencia de organizaciones delincuenciales en sectores como San Bernardo, donde habitantes y representantes políticos han pedido intervenciones de las autoridades ante posibles actividades relacionadas con el microtráfico y otros delitos.