La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) confirmó este martes la ocurrencia de una incidencia técnica tras registrarse una caída temporal en su red interna de comunicaciones clasificadas denominada “NSA Net”, aunque ratificó de forma formal que sus capacidades operativas prioritarias se mantienen intactas.

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“Experimentó una degradación temporal durante tareas de mantenimiento rutinario programadas. Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa intacta”, indicó un portavoz de la Agencia de Seguridad Nacional sin aportar mayores detalles a EFE.

El reporte inicial sobre la interrupción de la red reservada para el intercambio de información altamente clasificada fue difundido por la cadena CNN, lo que motivó la respuesta de la institución para recalcar que su infraestructura cuenta con múltiples niveles de redundancia diseñados específicamente para salvaguardar las operaciones frente a eventos imprevistos o mantenimientos planificados.

Este incidente se suma a una serie de fallos tecnológicos que han afectado a importantes sistemas en Estados Unidos durante las últimas semanas, entre los cuales destacan la caída generalizada de servicios de Microsoft, las interrupciones en plataformas de importantes bancos del país, los problemas operativos en la aerolínea United Airlines y las fallas en Workday, una plataforma de software especializada en recursos humanos.

Particularmente grave resultó el episodio registrado el pasado viernes, cuando Estados Unidos se vio obligado a suspender temporalmente todos los despegues aéreos nacionales tras una falla técnica que la administración del presidente Donald Trump atribuyó a la utilización de un sistema tecnológico obsoleto.

En paralelo a estos eventos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizó este martes una prueba nacional rutinaria de su sistema de alertas para emergencias, cuyo administrador, Cameron Hamilton, explicó que la ley federal obliga a ejecutar estos simulacros cada tres años para evaluar la efectividad del sistema.

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Ante la preocupación generada por los múltiples fallos tecnológicos, el Ejecutivo federal buscó tranquilizar a la población al reiterar que las infraestructuras críticas del país operan bajo rigurosos protocolos de seguridad, mientras llamó a mantener la calma frente a estos acontecimientos recientes.