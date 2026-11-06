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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: Club de Prensa

Los Rodríguez pasaron de insultar a EE. UU. a celebrar su independencia: "Delcy busca ser una María Corina Machado"

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, los abogados Juan Falkonerth y Josué Cover, así como Ariana González, integrante del Movimiento Democrático Venezolano, analizaron dicho cambio de relato del régimen chavista. “Delcy tiene fecha de vencimiento (...) no va a aguantar este show por mucho más”, señaló González, asegurando que “Delcy está buscando ser una María Corina Machado”.

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