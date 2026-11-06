Los Rodríguez pasaron de insultar a EE. UU. a celebrar su independencia: "Delcy busca ser una María Corina Machado"

En entrevista con NTN24, los abogados Juan Falkonerth y Josué Cover, así como Ariana González, integrante del Movimiento Democrático Venezolano, analizaron dicho cambio de relato del régimen chavista. “Delcy tiene fecha de vencimiento (...) no va a aguantar este show por mucho más”, señaló González, asegurando que “Delcy está buscando ser una María Corina Machado”.