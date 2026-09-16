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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Imágenes muestran graves daños a bases de Estados Unidos tras ataques del régimen de Irán

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Imágenes muestran graves daños a bases de Estados Unidos tras ataques del régimen de Irán
Imágenes muestran graves daños a bases de Estados Unidos tras ataques del régimen de Irán
El CENTCOM dijo que los ataques iraníes "dañaron y destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania".

Imágenes tomadas por tropas estadounidenses muestran un avión destruido o remolques destrozados como parte de los graves daños causados por ataques del régimen de Irán a bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, informó CBS News.

Las imágenes sin fecha, tomadas en una base en Arabia Saudita y en dos instalaciones en Kuwait, fueron proporcionadas a CBS por personal estadounidense bajo condición de anonimato debido a las restricciones militares de Estados Unidos, señaló el medio el martes.

"Son daños graves a nuestras bases que no se han comunicado al público estadounidense", dijo un miembro de las fuerzas armadas estadounidenses citado por la cadena.

"Estamos ahí, de pie, con los ojos cerrados, recibiendo golpes en la cara", agregó el militar.

El inspector general del Pentágono publicó a inicios de esta semana un informe que señala que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las fuerzas de ese país desplegadas en Oriente Medio, había informado de daños generalizados en instalaciones y equipos estadounidenses.

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El CENTCOM dijo que los ataques iraníes "dañaron y destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania", según el informe.

"Además, decenas de aeronaves estadounidenses fueron destruidas o dañadas" durante la guerra, indicó.

El Departamento de Defensa estimó el costo de la guerra con Irán en 33.400 millones de dólares hasta el 29 de junio, pero esta cifra que "no incluye los costos de reparación de infraestructura", según el informe.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista, dijo el martes que hasta el 1 de agosto, el costo ha sido de 38.000 millones de dólares.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, y el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el objetivo era impedir que la república islámica obtuviera armas nucleares —algo que Teherán niega estar buscando.

Irán ha respondido con ataques en toda la región y bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo, lo que ha disparado los precios del crudo y provocado repercusiones económicas globales.

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