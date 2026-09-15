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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Corrupción

La gigantesca trama de corrupción entorno a CLAP de la que Saab era principal operador y beneficiario

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa CLAP, mejor conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, fue creado por el dictador Nicolás Maduro en 2016, supuestamente para combatir la escasez de alimentos, pero se convirtió en la mayor fuente de enriquecimiento del círculo cercano al chavismo. Según las acusaciones, el hoy procesado Alex Saab y sus cómplices sobornaron a funcionarios venezolanos para obtener contratos lucrativos mediante los cuales importaban alimentos desde Colombia y México a sobreprecios.

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