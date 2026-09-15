Está ojeroso y no ha perdido peso: así se vio Alex Saab en la audiencia en la que se declaró culpable

El testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante la justicia de Estados Unidos. Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente 45 minutos, Saab admitió su culpabilidad en cargos de conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultar el origen de fondos, entre otros. NTN24, que estuvo presente en la audiencia y notó cómo Saab ingresó a la sala con los pies encadenados pero con las manos libres, una diferencia notable respecto a su primera comparecencia cuando arrastraba cadenas en manos y pies.