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Martes, 25 de agosto de 2026
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Juicio contra Alex Saab
Programa: El Informativo

Analistas no descartan que Alex Saab se declare culpable y coopere con la justicia ante el volumen de pruebas

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Fue aplazado el inicio del juicio por lavado de dinero contra Alex Saab el señalado testaferro de Nicolás Maduro. NTN24 tuvo acceso a la orden a través de la cual la jueza Kathleen M. Williams de la corte federal del distrito sur de Florida autoriza postergar el proceso hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, otorgándole a la defensa más de dos meses adicionales para examinar el paquete de evidencias. Así mismo, el tribunal fijó para el 10 de noviembre, seis días antes, la audiencia previa de revisión del calendario del juicio, la cual se llevará a cabo de manera virtual.

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