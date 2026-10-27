SENIAT anuncia nueva aplicación para "facilitar la facturación electrónica" y "realizar consultas tributarias" desde dispositivos móviles

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), institución controlada por el régimen de Venezuela, prevé poner en funcionamiento en diciembre una aplicación gratuita llamada 'Moda SENIAT'.

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Según la instancia, esta app "está diseñada para facilitar la facturación electrónica y realizar consultas tributarias desde dispositivos móviles".

"La herramienta estará disponible para emprendedores y empresas de todos los tamaños, desde pequeños negocios hasta grandes compañías, según la información difundida sobre el proyecto", dijo la dirección del SENIAT.

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"Entre sus principales funciones estará la emisión y consulta de facturas en tiempo real", sostuvo.

Además, "contará con una modalidad que permitirá facturar sin conexión a internet y sincronizar los datos automáticamente una vez que se restablezca el servicio", acotó.

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La aplicación "también ofrecerá acceso a consultas del Registro Único de Información Fiscal (RIF), herramientas para la declaración de impuestos y cálculos estimados de las obligaciones tributarias", agregó.

En materia de seguridad, según detalla la directiva del SENIAT, "la plataforma incorporará un proceso de registro inicial y tecnología de reconocimiento facial para la identificación de los usuarios".

Haciendo a un lado esta "iniciativa", el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela es objeto de constantes cuestionamientos debido a denuncias que van desde su uso como herramienta de presión política hasta esquemas de corrupción.