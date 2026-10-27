NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
SENIAT

SENIAT anuncia nueva aplicación para "facilitar la facturación electrónica" y "realizar consultas tributarias" desde dispositivos móviles

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Fachada del edificio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Fachada del edificio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
En materia de seguridad, según detalla la dirección del SENIAT, "la plataforma incorporará un proceso de registro inicial y tecnología de reconocimiento facial para la identificación de los usuarios".

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), institución controlada por el régimen de Venezuela, prevé poner en funcionamiento en diciembre una aplicación gratuita llamada 'Moda SENIAT'.

o

Según la instancia, esta app "está diseñada para facilitar la facturación electrónica y realizar consultas tributarias desde dispositivos móviles".

"La herramienta estará disponible para emprendedores y empresas de todos los tamaños, desde pequeños negocios hasta grandes compañías, según la información difundida sobre el proyecto", dijo la dirección del SENIAT.

o

"Entre sus principales funciones estará la emisión y consulta de facturas en tiempo real", sostuvo.

Además, "contará con una modalidad que permitirá facturar sin conexión a internet y sincronizar los datos automáticamente una vez que se restablezca el servicio", acotó.

o

La aplicación "también ofrecerá acceso a consultas del Registro Único de Información Fiscal (RIF), herramientas para la declaración de impuestos y cálculos estimados de las obligaciones tributarias", agregó.

En materia de seguridad, según detalla la directiva del SENIAT, "la plataforma incorporará un proceso de registro inicial y tecnología de reconocimiento facial para la identificación de los usuarios".

Haciendo a un lado esta "iniciativa", el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela es objeto de constantes cuestionamientos debido a denuncias que van desde su uso como herramienta de presión política hasta esquemas de corrupción.

Temas relacionados:

SENIAT

Chavismo

Regimen chavista

Reporte

Aplicaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. concederá visado al excandidato presidencial Flavio Bolsonaro y su familia, tras abandonar Brasil

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Esto es lo que se sabe de su paradero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

No cesa la persecución en Nicaragua por parte del régimen: aumentan las cifras de presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial en Brasil / FOTO: EFE
Flávio Bolsonaro

Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

Regreso de María Corina Machado - Fotos por EFE y AFP
Regreso María Corina Machado

Plataforma Unitaria tras llegada de María Corina: "Nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos"

Foto X: @Southcom
Despliegue militar

EE. UU. y Colombia activan ejercicios militares: más de 300 tropas de infantería llegaron al país e iniciarán maniobras conjuntas

El contraste entre el régimen y María Corina Machado-Foto: Archivo
María Corina Machado

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

María Corina Machado/ Perkins Rocha - Fotos EFE
Regreso María Corina Machado

Perkins Rocha a NTN24: "Sabíamos que María Corina Machado no nos iba a fallar" | Emotivo reencuentro

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Uribe Turbay/ Segunda Marquetalia - Fotos AFP/ Globo - Canva
Miguel Uribe Turbay

Venezuela, la Segunda Marquetalia y 5.000 millones de pesos: la ruta del dinero para financiar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Christa Pike (EFE)
Condena

Duro relato sobre el caso de la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Calarcá está organizando": revelan chats que llegaron a senadora el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Uribe Turbay/ Segunda Marquetalia - Fotos AFP/ Globo - Canva
Miguel Uribe Turbay

Venezuela, la Segunda Marquetalia y 5.000 millones de pesos: la ruta del dinero para financiar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Christa Pike (EFE)
Condena

Duro relato sobre el caso de la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Calarcá está organizando": revelan chats que llegaron a senadora el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay

María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado

"Tenemos que terminar la tarea": María Corina Machado habla sobre Trump tras afirmar que EE. UU. la excluyó de negociaciones en Venezuela

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella va a liderar operativo de seguridad durante las protestas del 14 de octubre

Coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Zulia- Gustavo Ruiz
Venezuela

¿Se acerca la llegada de María Corina Machado? Coordinador estatal de Vente Venezuela regresa a Venezuela y la líder democrática lo celebra

Joan Laporta, presidente del Barcelona - Foto: EFE
Deportes

Laporta endurece su postura contra el Real Madrid: “Su único interés es insultar y perjudicar al Barcelona”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023