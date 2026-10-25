Llegada a Caracas de María Corina Machado genera expectativa transcurridas las primeras horas en Venezuela

Este domingo 25 de octubre, la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, regresó al país tras dejarlo hace casi diez meses de manera clandestina para recibir el Premio Nobel de la Paz. Machado asistió al Santuario de la Divina Pastora, en Lara, en donde participó de una ceremonia religiosa y donde además compartió con algunos de sus seguidores.