Alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 8,0 en Panamá: varios países encendieron las alarmas

Un aviso difundido este viernes 9 de octubre alertó acerca de la posibilidad de que se generen tsunamis destructivos tras un terremoto de magnitud 8,0 en el área general de Panamá.

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El mensaje, identificado como NWS tsunami Alerts, fue emitido a las 10:56 de la mañana, hora del Pacífico, según el texto recibido. El boletín advierte del potencial de olas destructivas y menciona las costas de California, Oregón y Washington, en Estados Unidos, además de Columbia Británica, en Canadá.

No obstante, el aviso compartido no deja establecer por sí solo si se declaró una cuáles serían las zonas concretamente amenazadas ni si se esperan olas en un horario determinado. Tampoco confirma que se haya producido un tsunami en estas horas.

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Los centros de alerta de tsunamis de Estados Unidos distinguen entre una advertencia, una vigilancia, un aviso preventivo y un comunicado informativo. Cada categoría implica un nivel distinto de amenaza y de respuesta.

La información oficial tiene que consultarse por medio del Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos y del Servicio Geológico de Estados Unidos, que publica datos acerca de magnitud, ubicación y profundidad de los terremotos.

Mientras no se confirme el alcance del evento, no es posible afirmar que las regiones mencionadas van a recibir olas destructivas ni que se hayan ordenado evacuaciones.