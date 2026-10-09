Impactantes imágenes de lo que sería el carro bomba que estaban instalando en el Cauca: el Ejército logró frustrar el atentado y delincuentes lo detonaron antes de tiempo

El Ejército confirmó que en las últimas horas se frustró un atentado con carro bomba en el departamento del Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia.

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Al parecer, detrás de todo estaría la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, que tienen una alta presencia en esta zona del país. El hecho se presentó en el sector de Chondural, en el municipio de Patía, ubicado al sur del departamento, durante la mañana de este viernes, 9 de octubre.

Según información preliminar, algunos militares que se encontraban sobre la vía Panamericana notaron la presencia de unos sujetos que se movilizaban en un vehículo.

Ante esto, procedieron a hacer la verificación y, en ese momento, los hombres salieron del carro, huyeron rápidamente y activaron los explosivos que cargaban allí.

En una fotografía que se conoció, se ve que el automotor quedó completamente destruido después de la detonación que, según las primeras informaciones, no dejó ningún herido.

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Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones del caso y están tras la búsqueda de los responsables. Además, se intenta establecer cuál era el objetivo y en qué zona iba a ser instalado este carro.

Cabe resaltar que esta es la segunda acción terrorista que se logra frustrar en menos de 72 horas en el Cauca. El pasado martes, 6 de octubre, otro vehículo cargado con 400 kilos de explosivo C4 fue descubierto y neutralizado en el municipio de Santander de Quilichao.

Asimismo, hace cerca de 24 horas hubo una explosión en el municipio de Miranda. Al parecer, delincuentes pretendían atentar contra una base militar por medio de una volqueta cargada con cilindros.

Supuestamente, los responsables abandonaron el vehículo después de advertir la presencia de uniformados y, posteriormente, fueron accionados dos de los ocho elementos que estaban allí. Por fortuna, no hubo ninguna víctima.