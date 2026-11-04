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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Estados Unidos

Los demócratas vencen en las Elecciones de Medio Término y se quedan con el control de Senado y Cámara en el Congreso de Estados Unidos

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Urna de votación durante las elecciones de medio término en Estados Unidos- AFP
Urna de votación durante las elecciones de medio término en Estados Unidos- AFP
El Partido Demócrata se hizo con el control del Senado y la Cámara de Representantes en una jornada en la que James Talarico rompió una sequía de varias décadas al lograr un escaño en Texas.

El Partido Demócrata se quedó con una contundente victoria en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y arrebató a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso, un resultado que representa un fuerte revés para el presidente Donald Trump.

La jornada de igual forma dejó una victoria histórica en Texas, donde James Talarico ganó un escaño en el Senado y puso fin a casi 40 años sin una victoria demócrata en esa contienda.

Los resultados del martes 3 de noviembre dejarán a la oposición bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, impulsar investigaciones acerca de la administración Trump y frenar nombramientos judiciales y de altos cargos del Gobierno. El nuevo equilibrio de poder va a marcar los dos últimos años del mandato presidencial.

El descontento por el costo de vida, los aranceles comerciales y la guerra en contra del régimen de Irán, que presionó al alza los precios de los combustibles, figuraron entre los factores que marcaron el voto.

La derrota republicana se extendió por estados que son tradicionalmente conservadores, donde los demócratas logaron escaños que parecían muy complicados de poder disputar.

Uno de los resultados más simbólicos sucedió en Texas. James Talarico venció al fiscal general republicano Ken Paxton y, con esto, se transformó en el primer demócrata en ganar un escaño senatorial por ese estado desde el año 1988. La victoria rompió una larga racha de dominio republicano y golpeó de manera directa a Trump, quien respaldó a Paxton e hizo campaña en su favor.

Talarico celebró el resultado como una victoria ante una estructura política y económica que veía mucho más poderosa. En su campaña presentó la contienda como una batalla entre David y Goliat. Tras darse el resultado, declaró que derrotaron a ese “Goliat”.

La victoria demócrata en Texas no solo se limitó al Senado. Gina Hinojosa venció al gobernador republicano Greg Abbott y puso fin a varias décadas de control republicano en ese cargo. El progreso en el estado de igual forma incluyó triunfos en otras contiendas legislativas.

En Maine, el demócrata Troy Jackson le ganó a la senadora republicana Susan Collins. En Kansas, Adam Hamilton obtuvo un escaño que no ocupaba un demócrata desde 1932. Además, hubo victorias en Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En Michigan, Abdul El-Sayed ahora es el primer musulmán elegido para el Senado norteamericano.

Trump reaccionó con un tono conciliador en declaraciones. Dijo a The New York Times que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados y reconoció en Fox News que los demócratas hicieron un buen trabajo: “Lucharon duro”.

No obstante, rechazó que la derrota fuese a representar un golpe personal y aseguró que los republicanos ganaron por amplio margen si él hubiera estado en las papeletas.

La nueva mayoría demócrata va a tener capacidad para someter a escrutinio la gestión presidencial, sobre todo en asuntos como la guerra contra el régimen iraní, la política migratoria y las denuncias de corrupción. El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, celebró el resultado y aseguró que el movimiento MAGA de Trump estaba “a la carrera” en todo el país.

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