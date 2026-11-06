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Argentina

Gobierno de Argentina oficializa la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a EE. UU. para reforzar su movilidad táctica

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
los helicópteros Black Hawk-Foto EFE
los helicópteros Black Hawk-Foto EFE
El Ministerio de Defensa concretó la firma de la Carta de Oferta y Aceptación para incorporar aeronaves tácticas destinadas al Ejército, con la optimización de costos a través del programa internacional de ventas militares.

El Ministerio de Defensa de la República Argentina concretó la firma de la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) con las autoridades de los Estados Unidos para la adquisición de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, aeronaves destinadas a constituir el núcleo operativo de una nueva capacidad de movilidad táctica para el Ejército.

La transacción oficial se fundamenta en un esquema de compra gubernamental estructurado para optimizar los recursos fiscales, con la fijación del costo de adquisición de cada unidad en 28 millones de dólares dentro del programa de ventas militares extranjeras, un valor que representa una reducción sustancial frente a las proyecciones financieras iniciales anunciadas a finales de 2025.

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“Hoy firmamos la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) que permite avanzar con la incorporación de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, que conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad táctica para el Ejército argentino”, afirmó el Ministerio a través de su cuenta en la red social X.


El acto protocolar de firma contó con la participación de altas autoridades de ambas naciones, con la presencia destacada del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti; el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, general de división Oscar Santiago Zarich; y el director de Aviación de Ejército, coronel mayor Sergio Esteban Di Clemente.

Tras la consumación del acuerdo, el diplomático norteamericano resaltó los objetivos operativos de la dotación al señalar de forma explícita: “Estas aeronaves permitirán a la Argentina reforzar la custodia de sus fronteras, combatir el crimen transnacional y asistir a su gente ante emergencias y desastres”.

Los Black Hawk se han consolidado como una de las aeronaves militares más versátiles del mundo. Más de 30 países, incluidos Colombia y Brasil, han adquirido este modelo que en sus casi 50 años de vida operativa ha evolucionado desde helicóptero utilitario militar hasta constituirse en una plataforma clave para la evacuación médica, la respuesta ante desastres y el transporte estratégico.

Según informó la cartera de Defensa, estos aparatos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora, transportar hasta 11 efectivos plenamente equipados y movilizar cargas externas de gran peso.

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Las cuatro unidades ampliarán de forma significativa la capacidad de despliegue rápido de las fuerzas terrestres, las tareas de búsqueda y rescate, la asistencia ante emergencias civiles y el apoyo en la mitigación de incendios forestales.

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