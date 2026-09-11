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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Colombia

De la Espriella da golpe al crimen: capturó a “Comandante 7”, enlace de Los Tiguerones en Colombia

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo y duro golpe al crimen organizado: anunció la captura del ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “Comandante 7”. Según el mandatario colombiano, el capturado es señalado de ser el dinamizador criminal de “Los Tiguerones” entre Colombia y Ecuador. “Este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas y Nariño, y estaba vinculado a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión”, escribió De la Espriella en X.

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