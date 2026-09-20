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Domingo, 20 de septiembre de 2026
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Donald Trump anuncia que el Arco del Triunfo de Washington será un complejo militar con drones y francotiradores

septiembre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
La iniciativa se suma a las reformas arquitectónicas impulsadas por la Casa Blanca en la capital.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el proyectado Arco del Triunfo en la capital norteamericana será rediseñado funcionalmente para operar como un complejo militar de seguridad nacional, equipado con infraestructura para el despliegue de drones y posiciones para francotiradores.

A través de sus canales oficiales en la plataforma Truth Social, el mandatario precisó que la modificación responde a una solicitud formal de las Fuerzas Armadas.

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La estructura de 250 pies de altura, planificada entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, contará con capacidades para el almacenamiento masivo de municiones y plataformas operativas en la cubierta y plaza del monumento.

“A petición expresa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y por motivos de seguridad nacional, he accedido a transformar el magnífico Arco del Triunfo en un complejo militar y arco del triunfo de primer nivel. Permitirá albergar, almacenar y desplegar rápidamente un gran número de drones y francotiradores”, aseveró el presidente Donald Trump.


El Ejecutivo defendió la construcción argumentando que Washington es la única entre 59 grandes capitales mundiales que carece de un arco del triunfo, asegurando que la obra superará en escala a cualquier instalación similar a nivel global.

Sin embargo, asociaciones de veteranos e historiadores han acudido a los tribunales denunciando que la estructura irrumpe en el eje histórico y visual que une el Memorial a Lincoln con el cementerio militar de Arlington.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió recientemente una determinación indicando que la estructura no representará un riesgo directo para la navegación aérea del cercano Aeropuerto Nacional Reagan.

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La Casa Blanca, dotará a la obra monumental de un propósito defensivo explícito, la administración busca agilizar los trámites presupuestales y normativos pendientes ante la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, en medio de crecientes cuestionamientos de la oposición parlamentaria y sectores de la sociedad civil.

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