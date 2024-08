Impulsan nominación de María Corina Machado para el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, será postulada este viernes para el Premio Nobel de la Paz, en un evento del museo estadounidense de la diáspora cubana, en Miami.

Machado fue seleccionada por un grupo de líderes académicos que son "nominadores calificados", bajo las reglas de la fundación nobel, porque consideran que se lo ha ganado con creces.

La destacada líder venezolana será postulada por su valiente lucha en defensa de la democracia y la libertad de Venezuela, lo que la ha hecho merecedora de esta distinción internacional.

VEA TAMBIÉN Oposición confirma las ciudades de Venezuela que están organizadas para concentrarse este sábado 17 de agosto o

El apoyo a la nominación coincidirá con la concentración “mundial” que fue convocada por Machado y que se llevará a cabo el sábado 17 de agosto con el propósito de reivindicar el triunfo del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones del pasado domingo 28 de julio en Venezuela.

“Venezolanos en el mundo, busca tu ciudad. En cada rincón, este 17 de agosto, únete a la Gran Protesta Mundial por la Verdad de Venezuela. Más de 115 ciudades ya tienen hora y lugar de encuentro para ratificar que ganó Venezuela”, indicó.

El comando de María Corina Machado, ‘Comando Con Venezuela’, confirmó las ciudades de Venezuela que están organizadas para concentrarse este sábado.

“Nos preparamos para la 'Gran Protesta Mundial por la Verdad de lo ocurrido el 28 de julio'. Te contamos acá las ciudades de Venezuela que ya están organizadas para concentrarse este sábado 17 de agosto y demostrar que ganó Venezuela”, informaron.

• Cojedes: 10: 00 a.m. - Plaza Bolívar.

• Delta Amacuro: 10: 00 a.m. - Plaza de los Fundadores (Tucupita).

• Sucre: 10: 00 a.m. - Iglesia Virgen del Valle.

• Zulia: 10: 00 a.m. - Plaza Indio Mara.

• Anzoátegui: 10: 00 a.m. - Barcelona Plaza Bombón; Plaza Miranda - Guanta; Playa Lido- Lechería.

• Carabobo: 10: 00 a.m. - Tijerazo (Av. Bolívar Valencia).

• Mérida: 10: 00 a.m. - Semáforo frente al liceo privado Monseñor Silva (Av. Las Américas).

• Monagas: 10: 00 a.m. - Plaza del Indio (Maturín).

• Lara: 10: 00 a.m. - Av. Venezuela con calle 26.

• Nueva Esparta: 10: 00 a.m - Plaza de Las Banderas.

• Barinas: 09:00 a.m. - Plaza Padre Noguera.

VEA TAMBIÉN Estas son las ciudades del mundo y los horarios donde habrá movilizaciones de la Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela este sábado 17 de agosto o

A nivel internacional, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos y México son algunos de los países en los que se llevará a cabo la marcha.

"Que el mundo vea, actas en mano, que no nos dejaremos robar. Comparte esta imagen con todos tus amigos venezolanos porque ese día nos uniremos dentro y fuera de Venezuela”, indicó la líder opositora.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el pasado 28 de julio a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones con el 52% de los votos en medio de graves denuncias de fraude.

Ante ello, la líder opositora María Corina Machado presentó al país una plataforma en la que sus testigos pudieron registrar las actas que dan al candidato opositor, Edmundo González, como ganador de las elecciones.

Desde ese momento, miles de venezolanos de varios barrios populares de Caracas y de otras regiones del país han salido a protestar en contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro y para exigir al CNE las actas electorales que le dieron la victoria a Maduro.