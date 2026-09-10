Incendio en un buque de carga en China deja al menos 20 muertos y cinco desaparecidos

Un incendio en un barco de bandera extranjera atracado por mantenimiento en un puerto del este de China dejó al menos 20 muertos y cinco desaparecidos este jueves, informó la prensa estatal.

El carguero, que se encontraba en mantenimiento en un puerto de Qingdao, llevaba 42 personas a bordo cuando se desató el fuego, según la cadena estatal CCTV.

De esas personas, 17 fueron evacuadas, incluyendo cinco que estaban heridas, y otras cinco personas aún están desaparecidas. Veinte personas fueron halladas "sin vida", precisó el canal.

Según CCTV, las llamas "se extinguieron hacia las 14H30 (06H30 GMT)". Previamente, la agencia de noticias pública Xinhua había informado que el incendio empezó alrededor de las 11H15 (03H15 GMT).

"Un buque de carga extranjero de Beihai Shipbuilding Co., Ltd., en Qingdao, provincia de Shandong, se incendió durante su escala en el puerto para mantenimiento, lo que provocó numerosas víctimas", señaló Xinhua.

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El presidente chino, Xi Jinping, "enfatizó la necesidad de buscar urgentemente a las personas desaparecidas" y de "exigir estrictamente responsabilidades a los culpables", añadió.

Un testigo, vecino de una urbanización cercana, dijo a la AFP que vio una espesa humareda emanando del barco pero que no había escuchado ninguna explosión.

"Vi el humo desde el barco por casualidad, pero no se veía ningún fuego", dijo.

Xinhua divulgó una foto de un barco de gran tamaño, llamado Ocean Melody, atracado en un astillero, con varios camiones de bomberos estacionados frente a él.

El Ocean Melody es un buque de carga de 190 metros de eslora que navega con bandera de Liberia, según la página web de monitoreo MarineTraffic.

Qingdao Beihai Shipbuilding es un importante astillero que opera como subsidiaria de la Corporación Estatal de Construcción Naval de China.

Xi advirtió que "todas las regiones y los departamentos pertinentes deben extraer profundas lecciones de este incidente, investigar a fondo y rectificar todo tipo de riesgos de incendio".

Este último año hubo varios accidentes industriales graves en China, donde las normas de seguridad suelen ser poco estrictas.