NTN24
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Pacífico

Las fulminantes operaciones de Estados Unidos en Ecuador contra embarcaciones del crimen organizado

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos designó recientemente a varios grupos criminales ecuatorianos como organizaciones terroristas, entre ellos Los Choneros y Los Lobos. Además, emprendió una serie de acciones contra rutas marítimas y embarcaciones asociadas a varias de estas organizaciones criminales que azotan a la región con sus acciones delictivas. Según el Comando Sur, alrededor de seis embarcaciones que estaban vinculadas a la logística de dichas bandas han sido impactadas en aguas aguas del Pacífico.

También le puede interesar

Operaciones de EE. UU. contra el crimen organizado - Captura de video
Pacífico

Las fulminantes operaciones de Estados Unidos en Ecuador contra embarcaciones del crimen organizado

Marco Rubio visita Ecuador - Foto: AFP
Ecuador

Gobierno ecuatoriano: “Va a solicitar que se generen extensiones a más de su cartera exportadora”

Marco Rubio y Daniel Noboa - Foto: Reuters
Marco Rubio

Así reaccionó Marco Rubio al recibir la condecoración más alta que tiene Ecuador: esto dijo Daniel Noboa

Diosdado Cabello - EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, en la mira de la justicia de Chile: ¿podrían extraditar al jefe chavista a EE. UU?

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Así fue la llegada de Marco Rubio a Ecuador en medio su de gira por Sudamérica: cooperación "hombro a hombro"

Helicóptero militar - Foto AFP
Fuerza Aérea de Colombia

Estos son los poderosos helicópteros militares que llegarían a Colombia para combatir el crimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estos son los poderosos helicópteros militares que llegarían a Colombia para combatir el crimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno ecuatoriano: “Va a solicitar que se generen extensiones a más de su cartera exportadora”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno de Colombia

"Petro dejó la casa fiscal de Colombia completamente desorganizada": Alberto Bernal

Países que integran el Escudo de las Américas se solidarizan con Bolivia - Foto: EFE
Escudo de las Américas

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Visitas claves de Francis Donova y Marco Rubio en el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y Colombia – Fotos: AFP
Visita

La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

Marco Rubio, Abelardo de la Espriella y Omar Bula (AFP)
Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Fentanilo - Foto de referencia: EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Departamento de Estado de EE. UU. revela que miembros de cartel mexicano pagaron con drogas sintéticas la compra de armas en Europa

Foto: AFP - ICE
Deportaciones

ICE rompe el silencio sobre deportación de Rafael Quero Silva, exmilitar acusado de tortura durante la dictadura de Maduro

Granko Arteaga, militar de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Granko Arteaga, militar señalado como uno de los máximos torturadores de la dictadura madurista, estaría planeando salir de Venezuela

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fentanilo - Foto de referencia: EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Departamento de Estado de EE. UU. revela que miembros de cartel mexicano pagaron con drogas sintéticas la compra de armas en Europa

Fútbol venezolano - Foto de referencia: EFE
Fútbol venezolano

"El peor penalti de la historia": el insólito cobro en el fútbol venezolano que le da la vuelta al mundo

Foto: AFP - ICE
Deportaciones

ICE rompe el silencio sobre deportación de Rafael Quero Silva, exmilitar acusado de tortura durante la dictadura de Maduro

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro informó al Senado que saldrá del país el próximo 30 de agosto a pesar de las solicitudes para que se revocara este permiso

Granko Arteaga, militar de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Granko Arteaga, militar señalado como uno de los máximos torturadores de la dictadura madurista, estaría planeando salir de Venezuela

Terremotos en Venezuela y Colombia | Fotos: EFE
Terremoto en Colombia

¿Cómo procesar el duelo cuando no existe la posibilidad de recuperar los restos de las víctimas?

Elecciones Venezuela - Foto AFP
Venezuela

¿Cuál es la prioridad política en Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023