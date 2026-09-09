Las fulminantes operaciones de Estados Unidos en Ecuador contra embarcaciones del crimen organizado

Estados Unidos designó recientemente a varios grupos criminales ecuatorianos como organizaciones terroristas, entre ellos Los Choneros y Los Lobos. Además, emprendió una serie de acciones contra rutas marítimas y embarcaciones asociadas a varias de estas organizaciones criminales que azotan a la región con sus acciones delictivas. Según el Comando Sur, alrededor de seis embarcaciones que estaban vinculadas a la logística de dichas bandas han sido impactadas en aguas aguas del Pacífico.