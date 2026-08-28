Venezuela registra nuevos sismos: temblores sacudieron distintas regiones incluido uno superficial que asustó a Caracas

Venezuela de nuevo registró actividad sísmica en primeras horas de este viernes 28 de agosto, con nuevos movimientos en varias regiones, como también uno de magnitud 2,3 ubicado al oeste de Caracas en horas de la mañana.

El sismo más reciente que fue reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) sucedió a las 9:58 a. m. hora venezolana, con epicentro a 14 kilómetros al oeste de Caracas y una profundidad de 4,3 kilómetros. El organismo lo determinó como un movimiento “no sentido”, pese a la cercanía con la capital.

Horas antes, en la madrugada, Funvisis informó sobre otros dos movimientos. El primero de estos fue a las 2:40 a. m., con magnitud 2,7 y una profundidad de cinco kilómetros, a 14 kilómetros al suroeste de Churuguara, en el estado Falcón.

A las 3:11 a. m. apareció el segundo, de magnitud 3,7, con epicentro a 25 kilómetros al norte de Macuro, en el estado Sucre. Este movimiento tuvo una profundidad de 32,3 kilómetros.

Los sismos de este viernes llegan tras una jornada de actividad sísmica registrada el jueves en distintas zonas del territorio venezolano.

Uno de los eventos que más resaltan pasó en la mañana, momento en el que un sismo de magnitud 4,2 tuvo su epicentro cerca de Güiria, en el estado Sucre, a unos ocho kilómetros al suroeste de esa población. El movimiento ha tenido una profundidad de 68,3 kilómetros.

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De igual forma se registró un sismo de magnitud 3,6 cerca de Mérida, con solo cinco kilómetros de profundidad. La poca profundidad provocó que el movimiento fuese percibido por habitantes de la zona y obligó a evacuaciones preventivas en ciertos edificios, pero no se reportaron daños estructurales ni personas heridas.

La actividad se movilizó más adelante al centro-norte del territorio. En el estado Aragua se registraron dos movimientos cerca de La Victoria: uno de magnitud 3,4 y otro de 3,9.

El segundo, registrado a las 8:38 p. m. del jueves, tuvo una profundidad de solo cinco kilómetros y se sintió en Caracas y otras zonas del centro del territorio. Personas difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se puede ver el movimiento de vehículos en el temblor.

Por ahora no existen reportes donde se confirmen víctimas o daños estructurales que tengan relación con esta nueva secuencia de movimientos.