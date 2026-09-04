Acuerdo petrolero Programa: La Mañana Estas son las grietas que enfrenta el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen de Venezuela septiembre 4, 2026 Por: Miguel Pedreros El acuerdo enfrenta varios cuestionamientos significativos que ponen en duda su viabilidad y transparencia. También le puede interesar Acuerdo petrolero Estas son las grietas que enfrenta el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen de Venezuela Argentina Tensión entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas: Milei pide actuar con "firmeza y serenidad" alias 'Bendito Menor' Así apoyaron las agencias de seguridad de EE. UU. para abatir a alias 'Bendito Menor' en Colombia Abelardo de la Espriella Contundente golpe de El Tigre en Colombia: abaten a alias 'Bendito Menor'; "Está a buen recaudo del infierno" Mario Díaz-Balart "Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart Mario Díaz-Balart "Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart Compartir en: