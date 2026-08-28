Cayó cabecilla principal de la subestructura “Manuel José Gaitán” del grupo terrorista del Clan del Golfo en Sucre

Autoridades colombianas asestaron un golpe estratégico al Clan del Golfo con la captura de Yonnier de Jesús Tuberquia David, alias "Danilo" o "Charly", identificado como cabecilla principal de la subestructura "Manuel José Gaitán" de esta organización criminal.

La operación militar desarrollada en San Benito Abad, departamento de Sucre, representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región.

La captura fue ejecutada por Comandos Navales en el sector de Caño Grande, corregimiento de Santiago Apóstol, donde las fuerzas militares entraron en contacto armado con el anillo de seguridad del cabecilla.

Según informó el presidente Abelardo de La Espriella en sus redes sociales, la operación no dejó heridos entre los efectivos militares. Al detenido le fueron incautados una pistola Glock, dos proveedores y un equipo de comunicaciones.

Alias "Danilo" llevaba aproximadamente seis años en la organización criminal y desde 2025 figuraba como principal cabecilla de esta estructura del Clan del Golfo.

Su trayectoria criminal incluye señalamientos por participación en la acción terrorista de enero de 2024 en Pinillos, Bolívar, donde fue asesinado el infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth.

Las autoridades también le atribuyen participación en confrontaciones armadas que provocaron desplazamiento de población civil y acciones de constreñimiento contra comunidades del departamento de Sucre. Su accionar criminal se concentraba principalmente en las zonas rurales de Sampués, El Roble y San Benito Abad.

El presidente De la Espriella enfatizó que la captura "golpea directamente el mando y control" de esta subestructura del Clan del Golfo.

"Seguimos pasando a la ofensiva. A los cabecillas del crimen los vamos a perseguir hasta encontrarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia", señaló el mandatario.

"Quienes asesinan a nuestros policías y soldados deben tenerlo claro: el Estado no olvida a sus héroes y no descansará hasta que los responsables respondan ante la justicia", agregó el mandatario en su comunicado, reiterando el compromiso gubernamental con la seguridad y la persecución de estructuras criminales.

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La operación se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno colombiano contra el Clan del Golfo, considerado uno de los principales grupos del crimen organizado en el país, con presencia en varias regiones del territorio nacional.