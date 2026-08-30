El régimen de Irán dice haber atacado objetivos de EE. UU. en Jordania en represalia a nuevos ataques de Washington

Los Guardianes de la Revolución del régimen de Irán afirmaron en las últimas horas haber atacado objetivos militares de Estados Unidos en Jordania con misiles balísticos y drones, en represalia por los bombardeos sobre la isla de Larak.

Estos ataques apuntaron a instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como a aviones situados en dos bases en Jordania, precisó el régimen en un comunicado citado por los medios estatales iraníes. Además, advirtieron que "todo acto de hostilidad se enfrentará a represalias aún más contundentes".

El ejército de Jordania anunció el lunes que había interceptado ocho misiles, sin precisar su origen, que vulneraron su espacio aéreo, tras el anuncio de Irán de un ataque contra objetivos militares estadounidenses en el reino aliado de Washington.

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En un comunicado, el ejército precisó que había "destruido con éxito" los misiles, luego de que Teherán afirmara haber apuntado contra instalaciones estadounidenses en dos bases en Jordania, en represalia por los bombardeos a la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

Este domingo se conoció que Estados Unidos ha ejecutado nuevos ataques contra el régimen de Irán, específicamente en la isla de Larak, según información compartida por las autoridades norteamericanas, siendo estos los primeros contra los ayatolás desde finales de julio.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque llevado a cabo por las fuerzas militares de EE. UU. se habría dado luego de que estos establecieran que el régimen iraní estaría perpetrando el lanzamiento de “cohetes con minas navales”.

"Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak", donde "se había observado a guardias de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales", dijo Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, en un comunicado enviado a la AFP.